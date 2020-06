Besitzer plant Wohnungen im Herrenhaus von Grimma-Hohnstädt

Grimma

Die Vorstellung, im einstigen Hohnstädter Herrenhaus wie schon vor und nach der Wende wieder einen Kindergarten unterzubringen, haben sich zerschlagen. Das barocke Gebäude als Kita zu nutzen, sei illusorisch, so Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) auf Nachfrage. Die Stadt baue auf dem Rappenberg eine neue Einrichtung.

Kato Immobilien erwarb das vormalige Herrenhaus

Die neuen Eigentümer verfolgen nun das Ziel, im vormaligen Herrenhaus zehn barrierearme Wohnungen zu schaffen. Eineinhalb Jahre ist es her, dass die Grimmaer Firma Kato Immobilien UG das ruinöse Gebäude erworben hat. Und auch wenn die ersten Gerüste wieder gefallen sind – es ist schon einiges passiert. Mit Hilfe von Fördergeld wurden außen wie innen Sicherungsarbeiten vorgenommen. Zudem wurden Gutachten zur Statik des Hauses und zum Zustand des Holzes angefertigt.

Zeit und Kraft in Kindergarten-Idee gesteckt

Hinter Kato verbirgt sich das Unternehmer-Duo Uwe Tomm und Thomas Kamm. Sie agieren als Projektentwickler und haben auch schon Zeit und Kraft in ihre Kindergarten-Idee gesteckt. Danach sollte die nur Schritte entfernt liegende kleine Kita „Arche Noah“ ins Herrenhaus ziehen und auf 90 Plätze erweitert werden. Mit dem Träger, der Diakonie Leipziger Land, war den Angaben zufolge das Projekt abgestimmt. Der Mendelssohn-Saal zum Beispiel sollte ein imposanter Gemeinschaftsraum werden. „Basierend auf der Planung lag der Diakonie sogar schon unser Mietangebot vor“, so Tomm. Doch die Stadt entschied sich für den Neubau.

Dabei finden die zwei Unternehmer, dass die Idee nach wie vor Charme hat. Mit der benachbarten Schule nebst Hort könnte in Hohnstädt ein richtiger Kinder-Campus entstehen, meinen sie.

Eigentümer bauen auf Fördermittel für Denkmal

Doch nun sind die Weichen in Richtung Wohnungsnutzung gestellt. „Wir sind bemüht, das Gebäude wieder zu altem Glanz zu verhelfen“, bekräftigt Kamm. Das Haus sei aber in einem so schlechten Zustand, dass die Sanierung schon aus wirtschaftlichen Gründen ohne Fördermittel nicht gehen werde. „Wir sind optimistisch, gemeinsam mit der Stadt und dem Denkmalschutz das Gebäude zu retten“, so Kamm. Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung steht noch aus.

Im Detail erkannt man den maroden Zustand des Baudenkmals auf den ersten Blick. Quelle: Thomas Kube

„So ein Denkmalobjekt erfordert viel Zeit und Aufwand“, bekräftigt Tomm und spricht von einer Mammutaufgabe ebenso wie von einer „schönen Immobilie“. Am Nutzungskonzept mit den Wohnungen werde weiter gefeilt.

Stadt Grimma hat Tänzchen mit Immobilie durch

Rathauschef Berger sieht die seit Jahren leer stehende Immobilie in der Wasserturmstraße jetzt in seriösen Händen. „Das sind ortsansässige Unternehmer, Leute von hier.“ In der Regel klappe das, ist er zuversichtlich. Dabei hat die Kommune mit dem um 1700 errichteten und 1945 enteigneten Herrenhaus schon einige Tänzchen durch. Vor Jahren tauschte sie den Besitz des Herrenhauses mit der Roggenmühle am Muldeufer, so dass der Hohnstädter Barockbau an einen Belgier fiel. Mit dem Eigentumswechsel wollte die Stadt Grimma den Weg frei machen für die Pläne mit der Roggenmühle direkt an der Hochwasserschutz-Anlage. Allerdings ließ der Belgier das Herrenhaus liegen wie es ist. Möglicherweise war er froh, nun einen Käufer gefunden zu haben.

Blick auf die Rückfront des Herrenhauses Hohnstädt. Quelle: Thomas Kube

Geplatzt war auch ein kompliziertes Konstrukt, das die Stadt Grimma vor reichlich drei Jahren anging. Sie verknüpfte den Verkauf eines ans Herrenhaus grenzenden Filetstücks zum Bau von Häusern mit der Sanierung des herunter gekommenen Denkmals – obwohl das gar nicht mehr in städtischem Besitz war. Tatsächlich fand sich ein Unternehmen, das sich darauf einließ und neben der Wohnungsplanung auch mit dem Belgier zum Erwerb der barocke Immobilie unter einen Hut kommen musste. Ein Jahr später zog es sich nach Unstimmigkeiten mit der Stadt frustriert zurück.

OB: Grimma braucht weitere Kitas

Nach dem jetzigen Eigentümer-Wechsel hatte die Kindergarten-Idee nur kurz Bestand. Mittlerweile steht fest, dass im künftigen Wohngebiet auf dem Rappenberg eine neue Tagesstätte gebaut wird, um dem wachsenden Bedarf an Plätzen in Hohnstädt gerecht zu werden. „ Grimma braucht perspektivisch zwei bis drei neue Kitas“, sagt Oberbürgermeister Berger. Zwei weitere Standorte seien derzeit in Prüfung.

Von Frank Prenzel