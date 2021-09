Bestandsaufnahme in Grimma: Fluthilfelager soll im Ernstfall sofort einsatzfähig sein

Grimma/Borna

Wie schnell Starkregen in die Katastrophe führen kann, wurde in diesem Jahr nicht nur in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vor Augen geführt. Auch in Sachsen gab es wieder örtlich Überschwemmungen. Unter dem Eindruck der dramatischen Bilder erinnerte sich Andreas Bergmann an das Fluthilfelager, das vor fünf Jahren der Jugendarbeit des Kirchenbezirkes Leipziger Land anvertraut wurde. Der Jugendwart scharte deshalb dieser Tage einige tatkräftige wie technisch versierte junge Männer um sich, um das in Grimma befindliche Depot einem gründlichen Check zu unterziehen.

Hilfsmittel stapeln sich bis unter die Decke

Im Raum stapeln sich bis unter die Decke nagelneue Hilfsmittel: Notstromaggregate, Hochdruckreiniger, Tauchpumpen und Bautrockner ebenso wie ein Gerät zum Abfüllen von Sandsäcken, Schubkarren, Besen, Eimer, Overalls, Gummischuhe, Handschuhe, Wathosen und anderes. „Wir können hiermit gut zehn Hilfstrupps ausstatten“, erklärt Bergmann. Sie bekämen alles Notwendige in die Hand, um nach einem Hochwasser zielgerecht zu helfen.

Der Jugendwart gibt zu, dass das Fluthilfelager im Dornröschenschlaf gelegen hat. Künftig sollen nun klare Kompetenzen und die regelmäßige Wartung der Geräte für einen reibungslosen Einsatz im Ernstfall sorgen. Der Kitzscheraner Konstantin Peisker aus der Kirchgemeinde im Leipziger Neuseenland übernimmt die Koordination.

Spendengelder an die Kirche flossen ins Depot

Das Lager erwuchs aus den Erfahrungen der 2013er-Fluten an Mulde und Weißer Elster. Wie schon 2002 meldeten sich da viele junge Christen der Region, um in den Hochwassergebieten zu helfen. Was aber fehlte, war die Ausstattung. Mit übrig gebliebenen Spenden, die der Kirchenbezirk nach der Muldeflut 2013 erhielt, wurde deshalb die Idee eines Fluthilfelagers umgesetzt. Fast 13.000 Euro flossen in die umfassende Ausrüstung des 2016 an die Kirchenjugend übergebenen Depots.

Mitglieder von Jungen Gemeinden checken das Fluthilfelager des Kirchenbezirkes in Grimma und testen dabei Hochdruckreiniger, Pumpen und Notstromaggregate. Quelle: Frank Prenzel

Neben Bergmann und Peisker hatten sich der Döbener Robert Schöne, der Groitzscher Hendric Große und der Dehnitzer Anton Gerle zum Check eingefunden. Große etwa ist beim Technischen Hilfswerk Mitglied einer Gruppe zur Infrastruktur-Notversorgung und überdies bei der Feuerwehr. „Ich kenn mich mit solchen Geräten aus.“ Auch Schöne gehört der örtlichen Feuerwehr an. Die Fünf testeten einige Geräte und überprüften, was im Lager noch bevorratet werden muss. Motorenöl zum Beispiel, das in Notsituationen schnell knapp werden kann. Und Schwenkkupplungen. Und Schläuche.

Ziel: In jeder Jungen Gemeinde einen Verantwortlichen

Bergmann möchte in jeder der rund 20 Jungen Gemeinden wenigsten einen Jugendlichen finden, der über das Fluthilfelager Bescheid weiß. Damit im Hochwasserfall hilfswillige Trupps schnell ausgestattet und losgeschickt werden können. Zuvorderst ist an Hilfe in der Region gedacht. Der Jugendwart und seine Leute schließen aber nicht aus, auf Anforderung auch in entlegenen Teilen Deutschlands anzupacken. Für einen Einsatz an der Ahr habe noch die Organisationsstruktur gefehlt. „Das will ich ändern“, so Bergmann. Wichtig sei, vorbereitet zu sein, um im Hochwasserfall loslegen zu können. Dazu zählen auch Kenntnisse zur Bedienung der Geräte.

Neben einem Wasserbottich tuckert ein Notstromaggregat, die Pumpe funktioniert auch tadellos. Ebenso der Kärcher. „Wir müssen aufpassen, dass alle Aggregate einsatzbereit bleiben“, sagt Große beim Check. Ein- bis zweimal im Jahr sollten die Notstromer laufen: „Sonst stehen sich die Geräte tot.“

Von Frank Prenzel