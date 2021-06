Besuchergruppen auf Streifzug durch die Baustelle Rathaus Colditz

Colditz

Das Colditzer Rathaus ist eine große Baustelle. Für 4,5 Millionen Euro lässt die Stadt das geschichtsträchtige Gebäude sanieren. Für Sonnabend hatte sie zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Bürger erhielten die Möglichkeit, die Baufortschritte hautnah zu sehen.

Nachdem sich viele Interessenten bereits im Vorfeld angemeldet hatten, gab es auch für Kurzentschlossene Gelegenheit, das erste Haus am Markt zu besichtigen. Fast 90 Personen nahmen an den Führungen teil, die es im Viertelstundentakt jeweils in kleinen Gruppen ab. „Es geht gut voran“, lautete der häufigste Kommentar.

Alle Mitarbeiter künftig unter einem Dach

Einige Gruppen wurden von Bauamtsleiterin Kathleen Kunz durch das Rathaus geführt. „Unser Ziel ist es, alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung unter einem Dach zu haben, was Zeit und Betriebskosten spart“, sagte sie. Das Bauamt gehört künftig mit dazu. Derzeit ist es noch in der Hausdorfer Gemeindeverwaltung untergebracht.

Während ein Großteil der städtischen Mitarbeiter Büros in den beiden oberen Etagen bezieht, sind unten vor allem die Büros vorgesehen, die am häufigsten frequentiert sind. „Das Gewerbe- und Einwohnermeldeamt ist dann wieder im Erdgeschoss zu finden“, informierte Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos). „Nicht ganz an der gleichen Stelle wie bisher, sondern ein paar Meter weiter.“ An alter Stelle entsteht ein Ausstellungsbereich.

Für 4,5 Millionen Euro wird das Rathaus Colditz saniert – hier der Eingangsbereich, vom Markt aus kommend. Quelle: Robin Seidler

Barrierefreier Zugang zum Treppenhaus

Für die Besucher war im Erdgeschoss ein kleiner Balanceakt nötig. „Der Estrich ist frisch aufgetragen“, erklärte Kathleen Kunz. Also ging es über darübergelegte Holzbretter zum neuen Treppenhaus, das auch einen barrierefreien Zugang erhalten soll. Dafür ist ein Eingang von der Töpfergasse vorgesehen. Das alte Treppenhaus werde weiterhin genutzt. Über die Stufen führte die Bauamtsleiterin die Besucher in die erste Etage, wo künftig unter anderem das Hauptamt und das Bürgermeisterbüro ihre Plätze finden werden.

Jeder Holzbalken einzeln überprüft

Beim Blick an die Decke zeigte sich hier schon, dass viele neue Holzbalken eingebaut worden waren. „Der Holzschutzgutachter hat jeden Balken einzeln genau überprüft“, erläuterte die Amtsleiterin. Teilweise mussten die Balken gekürzt werden. „Mit dem Holzwurm hatten wir hier keine Probleme, allerdings mit Holzschwamm.“

Besonders im Dachgeschoss musste die Stadt den Forderungen des Denkmalschutzes gerecht werden. „Die Decke mit dem Lehmfachwerk ist historisch sehr wertvoll und muss erhalten werden.“ Zur Stabilisierung helfen dabei auch Platten. Problematisch werde es im Obergeschoss mit frischer Luft. „Die Büros werden wohl mit Glasscheiben getrennt sein. Wir haben geplant, am Dach sechs Meter lange Fenster einzubauen“, informierte sie. Vorteilhaft sei nun, dass viele Gewerke gleichzeitig arbeiten können.

Für 4,5 Millionen Euro wird das Rathaus Colditz saniert – hier das neue Treppenhaus mit barrierefreiem Zugang. Quelle: Robin Seidler

Neustart für Anfang 2022 geplant

Ende des Jahres soll das Rathaus fertig saniert sein – gut ein Jahr später, als anfangs geplant. „Die Abstimmung, wie etwas denkmalschutzgerecht ausgeführt werden kann, hat zu zeitlichen Verzögerungen geführt“, merkte die Bauamtsleiterin an. Corona habe weniger eine Rolle gespielt, „außer, dass einige Präsenztermine verschoben werden mussten“. Dennoch liege man trotz unvorhersehbarer Schäden an der Bausubstanz gut im Plan.

Der Bürgermeister freut sich bereits auf den Neustart in den sanierten Räumen. „Wir hoffen, dass wir im ersten Quartal 2022 umziehen können und alles unter einem Dach haben“, so Zillmann. Die gesamte Sanierung ist aktuell mit 4,5 Millionen Euro geplant, etwa ein Drittel davon muss die Stadt Colditz aus der eigenen Tasche bezahlen.

Für 4,5 Millionen Euro wird das Colditzer Rathaus saniert. Quelle: Robin Seidler

Von Robin Seidler