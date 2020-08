Betonwerk Pomßen will investieren und stößt auf Kritik

Parthenstein/Pomßen

Beendet hat die Firma Pro Beton Leipzig ihren Kiesabbau an der Straße von Pomßen nach Großsteinberg am See vor rund drei Jahren. Nachdem das Bergbaurecht mit einem Abschlussbetriebsplan ausgelaufen ist, möchte sie aber weiterhin Transportbeton und Betonsteine herstellen. Um den Standort zu sichern und zu modernisieren, plant sie Investitionen. Dagegen regt sich im Ort allerdings Widerstand.

Das Unternehmen, das zur Niemeier-Gruppe mit Sitz im niedersächsischen Diepholz gehört, hat vor, eine Kaltlagerhalle sowie ein neues Verwaltungsgebäude zu errichten und einen Mustergarten anzulegen. Dafür muss es auf eigene Kosten Baurecht über einen Bebauungsplan herstellen. Etappenweise wird dazu der Gemeinderat befragt. In einem ersten Beschluss erlaubte er jetzt mehrheitlich, das Verfahren anzuschieben.

Anzeige

Noch Gutachten erforderlich

„Im weiteren Verlauf“, so Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos), „muss das Unternehmen mehrere Gutachten erstellen lassen.“ Untersucht werden solle, inwieweit Lärm und Staub auf dem Betriebsgelände zu erwarten sind. Die Kommune werde darauf drängen, dass die gesetzlichen Werte nicht überschritten werden und keine negative Beeinflussung der Umwelt zu erwarten ist.

Weitere LVZ+ Artikel

Kritik von Wolfgang Kretzschmar

Die Kritik des Pomßener Gemeinderats Wolfgang Kretzschmar (Wählervereinigung Parthenstein – Freunde der Feuerwehr) zielt aber in eine andere Richtung. Er hegt ein grundsätzliches Misstrauen gegen den Betrieb, das in die Zeit zurückreicht, als der Tagebau privatisiert wurde, der zu DDR-Zeiten zum Volkseigenen Betrieb Kies und Natursteine Beucha gehörte.

„Versprechen nicht gehalten“: Wolfgang Kretschmar, der nicht nur Gemeinderat, sondern auch Vorsitzender des Heimatvereins Pomßen ist. Quelle: Thomas Kube

Biotop statt Naherholungsgebiet

„Niemeier, der 1991 hier Kies abzubauen begann, versprach uns, dass hinterher ein Naherholungsgebiet entstehen würde, von dem Pomßen profitiert“, erinnert sich der Abgeordnete. „Seitdem durfte im See niemand baden, weil angeblich die Hänge abrutschen könnten. Jetzt, da der Bergbau ausgelaufen ist, soll es künftig auf eigene Gefahr erlaubt werden, obwohl an den Ufern keine Veränderungen vorgenommen worden sind.“

Vom Versprechen eines ordentlich hergestellten Naherholungsbebiets sei nichts geblieben. „Stattdessen soll das Gewässer sich selbst überlassen werden, von einem Biotop ist die Rede“, kritisiert Kretzschmar. Einen Zaun gibt es nach seinen Worten nur an einer Seite, der Rest sei frei zugänglich.

Angst vor Ruinen

Wegen der Enttäuschung ist der 65-Jährige skeptisch hinsichtlich der Bauvorhaben von Pro Beton. „Bislang wurde keine Lagerhalle für die Betonsteine gebraucht. Warum also jetzt? Das Bürogebäude soll größer als das derzeitige werden“, sagt er und gibt zu bedenken: „Was geschieht, wenn das Unternehmen einmal pleite gehen sollte und uns die Ruinen hinterlässt?“

Gesunkener Grundwasserspiegel

Nicht zuletzt denkt Kretzschmar, dass durch den Kiesabbau Grundwasseradern abgeschnitten worden sind, was seiner Meinung nach vor allem mit dem neuen Tagebau von Pro Beton am Ortsrand Pomßens in Richtung Otterwisch zu tun hat. „In meinem Brunnen stand das Wasser früher 1,20 Meter hoch, jetzt sind es noch 35 Zentimeter. Dieses Problem, das sicherlich auch mit fehlenden Niederschlägen zusammenhängt, betrifft alle im Ort. Außerdem sind sechs Pomßener Teiche komplett leer.“

„Grundwasser sinkt nicht wegen des Kiesabbaus“: Bürgermeister Jürgen Kretschel. Quelle: André Kempner

Dieses Phänomen führt Kretschel ausschließlich auf den Regenmangel zurück. Hydrologische Untersuchungen hätten ergeben, dass der Grundwasserspiegel nicht wegen des Kiesabbaus an der Straße nach Otterwisch falle. „Durch die Grube ist lediglich der Grundwasserspiegel freigelegt“, erläutert er.

Pro Beton verweigert Gespräch mit LVZ

Die Bitte um ein Pressegespräch über die vorgesehenen Investitionen lehnte Pro-Beton-Niederlassungsleiter Carsten Werner ab. Er ist erst zu einer Terminvereinbarung bereit, wenn das Planverfahren abgeschlossen ist. Zu diesem wohl noch langen Prozess gehört laut Jürgen Kretschel auch, dass Pro Beton Flächen von Privateigentümern kaufen muss, die möglichst ans Betriebsgelände anschließen und für eine Aufwertung der Natur genutzt werden – als Ausgleich für die zusätzliche Flächenversieglung durch die Neubauten.

Pläne liegen öffentlich aus

Bis zum 28. August kann jeder in der Gemeindeverwaltung Parthenstein die ersten Pläne von Pro Beton Leipzig einsehen, Hinweise geben und Bedenken äußern. Zu den Einwänden wird der Gemeinderat im Herbst Stellung beziehen.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer