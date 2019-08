Otterwisch

Der Polizei bekam am Sonntagabend den Hinweis, dass ein Auto in Otterwisch auffällig fuhr und es sich vermutlich um eine alkoholisierte Fahrerin handelt. Als die Beamten eintrafen, befand sich eine größere Menschengruppe am Ort. Die 55-jährige Frau fuhr mit ihrem Skoda Octavia über einen längeren Zeitraum auffällig durch den Ort. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille.

Trunkenheit am Steuer

Die 55-Jährige muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Ihre Fahrerlaubnis wird eingezogen. Durch die Zeugen wurde weiterhin bekannt, dass die betrunkene Fahrerin bereits vom Störmthaler See nach links auf die B95 einbog, dann weiter die S 242 nach Störmthal und durch Oelzschau und Rohrbach bis nach Otterwisch fuhr. Während der Fahrt schnitt das Fahrzeug mehrfach die Kurven und fuhr auch auf die Gegenfahrbahn.

