Grimma

Ein 35-Jähriger ist am Dienstagabend in Grimma mit dem Rad unterwegs gewesen, obwohl er zuvor reichlich Alkohol und berauschende Mittel wie Cannabis und Methamphetamine konsumiert hatte. Polizisten stoppten den Mann, der ihnen aufgefallen war, weil er auch eine Kopfverletzung hatte. Mit einem Rettungswagen wurde der 35-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, wo die Blutentnahme durchgeführt wurde. Es stellte sich heraus, dass er 2,7 Promille intus hatte. Sein Mountainbike stellten die Polizisten sicher.

Radfahrer erlitt in Grimma Verletzungen am Kopf

Der Verletzte gab an, mit seinem Rad gegen einen von zwei auf der Nordstraße laufenden Männern (28, 32) gefahren zu sein, woraufhin er und der andere stürzten. Daraufhin habe einer massiv auf ihn eingeschlagen und so die Verletzungen am Kopf verursacht. Diese Tat nahmen Polizeibeamte als Körperverletzung auf.

Wer von den beiden Männern den Fahrradfahrer geschlagen hatte, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Im Krankenhaus wurde entschieden, dass der 35-Jährige aufgrund seiner Kopfverletzung stationär aufgenommen wird. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Von LVZ/gap