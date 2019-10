Beuchaer sorgen sich um ihren „Tagebau“-Waldstreifen

Bad Lausick/Beucha

Als die Bäume in den achtziger Jahren in den Boden kamen, sollten sie Beucha vor dem Dreck des Tagebaus schützen, der westlich in Richtung Kitzscher geplant war. Die politische Wende machte die Pläne zu Makulatur. Die Stämme wuchsen sich in drei Jahrzehnten aus zu einem Waldstreifen. Dass der jetzt beseitigt oder zumindest reduziert wird, fürchten Anwohner und der Beuchaer Ortschaftsrat.

Bürgermeister: Wollen keine Bebauung

Die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) verkauft jetzt den Streifen. Die Stadt Bad Lausick, vom Beuchaer Gremium gedrängt, das Vorkaufsrecht zu nutzen, verzichtet. Während der potenzielle neue Eigentümer in der Nachbarschaft mit Entwürfen einer künftigen Bebauung unterwegs ist und Entschlossenheit demonstriert, gibt sich Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) gelassen: „Wir wollen dort keine Bebauung.“ Gegen den Willen der Kommune sei die ohnehin kaum durchsetzbar, denn dafür brauche es einen Bebauungsplan, und der müsse durch den Stadtrat.

Anwohner: Wald ist wertvoller Schutz

„Als wir unser Häuschen bauten, war freies Feld. Dass Wald angepflanzt wurde, hat uns begeistert. Er ist ein wunderbarer Schutz“, sagt Bernd Weiser, der 1980 in den Siedlerring in Beucha zog. Dass ein neuer Eigentümer, der unter anderem schon an seiner Tür klingelte, bald Bäume abräumen wolle, um Eigenheime zu bauen, hält er für widersinnig. „Wo alle vom Klimaschutz reden, wäre es doch schade.“ Der Kaufinteressent habe sich ihm gegenüber überzeugt gezeigt, „dass das hier Bauland wird. Er will als erste Maßnahme einen Zaun setzen.“

Dass der Gehölzstreifen oder zumindest Teile davon für Eigenheime gerodet werden könnten, beunruhigt auch Nachbar René Gottschall: „Der Wald schützt uns. Dass gerade an diese Stelle Häuser sollen, können wir nicht verstehen.“

Ortsvorsteher: Stadt hätte kaufen müssen

Dieses Verständnis geht auch Ortsvorsteher Falk Noack gänzlich ab. Schon im Mai hatte er die Stadt Bad Lausick aufgefordert, von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Schließlich verfüge die Kommune sonst über keine eigenen Flächen mehr in Beucha. Die geplante Zisterne könnte hier unmittelbar am Siedlerring errichtet und um einem Spielplatz erweitert werden. Die Heranwachsenden aus dem Dorf nutzten ohnehin gern den Wald; er sei für sie wie für die Vogelwelt ein Refugium. Das aufzugeben, wäre Frevel.

Bad Lausick sieht sich am längeren Hebel

Noack wirft dem Bürgermeister mindestens Blauäugigkeit vor. „Der Interessent hat ganz offenbar detaillierte Pläne.“ Die BVVG habe die Stadt bereits vor der Versteigerung der Fläche im Februar um eine Stellungnahme gebeten, und sie habe im Sommer den Entwurf des Kaufvertrags an das Rathaus geschickt – ohne dass sich die Kommune dazu positioniert habe. Die Oktober-Sitzung des Stadtrates nutzte Noack, um noch einmal für die Beuchaer Belange zu werben. „Die Antwort des Bürgermeisters war: Was spricht denn gegen eine Bebauung? Das lässt tief blicken.“ Und es sei nicht akzeptabel, zumal es gegenüber des Gasthofes in zentraler Lage eine geeignete Fläche gebe, die als Bauland entwickelt werden könnte.

„Wir wollen dort keinerlei Bebauung haben. Wir freuen uns, dass der Wald das Dorf zum Feld hin angrenzt“, sagt Michael Hultsch auf LVZ-Nachfrage. Man habe dem Käufer gesagt, dass es sich – wie im Flächennutzungsplan festgeschrieben – um Wald handele und dass man daran auch nichts ändern wolle. Auf das Vorkaufsrecht zu verzichten, sei indes richtig, denn man plane dort ja nichts. Statt dessen nutze eine kleine kommunale Parzelle gleich um die Ecke, um demnächst die Zisterne für das Löschwasser zu errichten.

Ortschaftsrat hätte Fläche gern kommunalisiert

Für Ortsvorsteher Falk Noack ist das auch finanziell nicht zu Ende gedacht. Der Waldstreifen wäre für 17.000 Euro zu haben gewesen, deutlich weniger, als ein Verkauf des Zisternen-Grundstücks für ein Eigenheim erlöst hätte. Auch unter diesem Gesichtspunkt wäre ein Kauf durch die Kommune besser gewesen, gar nicht zu reden von der Brüskierung des ausdrücklichen Ortschaftsrats-Willens. Das Argument, es gebe keine Planungen, ziehe nicht. „Allein der begründete Wunsch des Ortschaftsrates hätte genügt. Dann wäre das Grundstück gar nicht ausgeschrieben worden.“

Die Frage der Bebaubarkeit der Fläche mit Eigenheimen steht immerhin im Raum. „Dem Bauamt des Landkreises ist keine entsprechende Bauvoranfrage bekannt“, sagt Konstanze Morgenrot, stellvertretende Sprecherin der Behörde, der LVZ. Und was das baldige Einzäunen des Waldstreifens betrifft, lässt sich im Sächsischen Waldgesetz, Paragraf 11, nachlesen: „Jeder darf Wald zum Zwecke der Erholung betreten.“ Auf eigene Gefahr.

