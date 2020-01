Bewaffneter Überfall auf Trebsener Lottoladen

Trebsen

Nein, so etwas habe sie noch nie erlebt. Chicago mitten in Trebsen. „Es war wie im schlechten Film. Plötzlich stand ein Maskierter mit vorgehaltener Pistole im Schreibwarenladen und verlangte Geld.“ Lotto-Verkäuferin Regina Lyko sitzt der Schrecken noch immer in den Gliedern. Das einzig Gute: „Ich lebe, bin unverletzt.“

Seit der Wende gilt Lyko als Glücksfee in Trebsen. Manchem bescherte sie schon einen Lottogewinn. „Es hat mir immer viel Freude gemacht. Ich stehe kurz vor der Rente – wollte eigentlich noch ein bisschen machen. Nun muss ich erst mal schauen, ob ich mich von dem Zwischenfall erholen kann“, sagt die 64-Jährige.

Regina Lyko steht in Trebsen einem bewaffneten Räuber gegenüber. Stunden später ist sie glücklich, dass sie unverletzt blieb. Quelle: Haig Latchinian

Großaufgebot der Polizei

Ein Großaufgebot der Polizei rückte am Montagvormittag an. Als die Beamten eintreffen, ist der Gangster aber schon über alle Berge. Lyko gegenüber der LVZ: „Einen kurzen Moment überlegte ich, ob ich ihn verfolge. Doch der Dieb hat das bemerkt und herrschte mich an: Bleib’ zurück, sagte er und drohte mir mit der Waffe.“

Es ist kurz nach neun Uhr, als bei Regina Lyko die Glocke schellt. Sie selbst hat in der Wohnung zu tun. Diese geht direkt in den Laden über. Als sie den Gong hört, läuft sie hinüber ins Geschäft. „Ich glaubte meinen Augen nicht. Da stand kein Kunde, der einen Schreibblock oder die Zeitung wollte. Da stand ein Mann, der den Schal über die Nase gezogen hatte und rief: Geld her.“

Polizeisprecher: Ermittlungen laufen

Der Unbekannte habe akzentfrei Deutsch gesprochen und sei ziemlich groß gewachsen, sagt die Verkäuferin. „Ich war natürlich total erschrocken, vor allem befand sich der Typ bereits hinter der Theke – direkt neben der Kasse.“ Der Dieb erbeutete nach Auskunft der Verkäuferin eine dreistellige Summe.

Die Ermittlungen laufen, sagte Alexander Bertram von der Polizei. Einen Fahndungserfolg konnte er noch nicht vermelden. Die Beamten seien mit Kriminalisten, Hundestaffel, Autobahnpolizei und Außendienstleiter vor Ort gewesen. Die alleinstehende Regina Lyko wird zur Stunde von Freundinnen betreut: „Das tut gut.“ Ob sie am nächsten Tag öffnet, konnte sie noch nicht sagen.

Von Haig Latchinian