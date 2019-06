Grimma

Das zur Physiotherapie gehörende Bewegungsbad im Grimmaer Krankenhaus ist seit etwa drei Wochen verwaist, kein Wasser plätschert im Becken. Das Gesundheitsamt hatte im Filtratablauf Legionellen festgestellt und den Muldentalkliniken aufgegeben, die Ursachen zu ermitteln und zu beseitigen. Deshalb steht das Bad derzeit für die ambulante Behandlung nicht zur Verfügung.

Muldentalkliniken ziehen Bilanz über Nutzung

Möglicherweise bleibt es sogar auf Dauer geschlossen. Die Klinik-Leitung lässt derzeit nicht nur einen Kostenvorschlag für die Abstellung des Problems erstellen, sondern prüft in dem Zusammenhang auch die Wirtschaftlichkeit des Bewegungsbades. „Wir sind dabei, die Zahlen aufstellen zu lassen“, sagt der Geschäftsführer der Muldentalkliniken, Mike Schuffenhauer. Seinen Worten zufolge ist das Bad für das Krankenhaus ein Subventionsgeschäft.

Blick aufs Krankenhaus Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Das geschlossene Bad bewegt die Nutzer. Hilfesuchend wandten sie sich zum Beispiel an CDU-Stadtrat Steffen Grimm, der viele Jahre als Technischer Leiter des Klinikums tätig war und sich inzwischen im Ruhestand befindet. Grimm trug das Thema sogar in den öffentlichen Teil der jüngsten Stadtratssitzung und sprach davon, dass ihn etwa 15 Leute angesprochen hätten.

Gesundheitsamt prüft aller zwei Monate

Das Gesundheitsamt überprüft das Bewegungsbad im zweimonatigen Turnus und wertet die Proben mikrobiologisch und chemisch aus. Seit einiger Zeit seien Legionellen im Filtratablauf festgestellt worden, so Landratsamt-Sprecherin Brigitte Laux auf LVZ-Nachfrage. „Im Becken selbst waren keine Erreger zu finden, da diese zuverlässig durch die Desinfektionsanlage abgetötet wurden. Es bestand daher zu keiner Zeit Gefahr für die Nutzer des Beckens“, informiert Laux weiter. Legionellen sind eine Gattung stäbchenförmiger Bakterien und können die Legionärskrankheit auslösen.

Für die Muldentalkliniken stellt sich nun die Frage, mit welchem Aufwand sich das Problem beseitigen lässt und ob ein Weiterbetrieb des Bades noch Sinn macht. Es wurde 1996 mit dem ersten Bauabschnitt des neuen Grimmaer Krankenhauses in Betrieb genommen, laut Geschäftsführer Schuffenhauer auf der Basis von Therapiekonzepten aus der Zeit vor 50 Jahren. „Für die stationäre Krankenhaus-Behandlung ist das Becken heutzutage nicht mehr notwendig“, gibt er zu verstehen. Die Verweildauer der Patienten sei zu kurz dafür.

Rückläufige Zahlen im Bewegungsbad Grimma

Das Bewegungsbad nutzen deshalb ausschließlich ambulante Patienten, erläutert Schuffenhauer. Es dient der individuellen Krankengymnastik ebenso wie für Baby- und Schwangerenschwimmen, Wassergymnastik als Prävention oder speziellen Bewegungstherapien. Im vorigen Jahr wurden unterm Strich 1802 Leistungen abgerechnet, darunter 200 Mütter-Baby-Kurse, 300 Einzelmaßnahmen der Wassergymnastik sowie bei der Krankengymnastik 641 Einzel- und 77 Gruppentherapien. Zwei Jahre zuvor verbuchte das Bad noch 2458 Leistungen, verdeutlicht Schuffenhaufer die rückläufige Tendenz. Seinen Worten zufolge macht das Bad 5,7 Prozent des Leistungsvolumens der Physiotherapie aus. Bei einer Schließung könnten die neun Mitarbeiterinnen die freie Kapazität in andere ambulante Leistungen stecken, erklärt der Geschäftsführer.

Kein Wasser im Bewegungsbad im Krankenhaus Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Die Legionellen wurden seinen Worten zufolge an der Filteranlage und damit an einer Stelle gefunden, wo das Wasser nicht zirkulieren kann. Nun prüft die Klinik, wie das Problem technisch aus der Welt geschafft werden kann und zu welchen Kosten. Vermutlich noch im Juni soll mit dem Gesellschafter der Muldentalkliniken, also dem Landkreis Leipzig, eine Entscheidung zur Zukunft der Anlage fallen. Falls das Delta zwischen Kosten und Erlös sehr hoch sei, werde er empfehlen, das Bewegungsbad nicht wieder in Betrieb zu nehmen, sagt Schuffenhauer. Falls sich der Daumen aber nicht senkt, hängt die Wiederöffnung daran, wie schnell eine Baufirma beauftragt werden kann.

Von Frank Prenzel