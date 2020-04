Bewohner retten maroden Chinatempel bei Colditz

Colditz/Leisenau

Als die Dörfer im Muldental elektrifiziert wurden, schossen markante Transformatorenhäuschen wie Pilze aus dem Boden. Architektonisch erinnern die Stationen an Pagoden in Fernost. Daher nennt sie der Volksmund gern Chinatempel. Ein solcher steht seither auch am Leisenauer Ortsausgang Richtung Sermuth. Wer etwa auf dem Lutherweg wandert oder Rad fährt, kommt direkt an dem Baudenkmal vorbei.

Längst außer Betrieb genommen war der „Tempel“ zuletzt von allen guten Geistern verlassen. Sogar das Wort Schandfleck machte die Runde. Das Dach war undicht, der Putz bröckelte – ein starkes Stück sächsischer Geschichte schien unweigerlich dem Verfall preisgegeben. Diesem wollte der Verein „Leisenauer Dorfleben“ nicht länger tatenlos zusehen. Die knapp 30 Mitglieder beschlossen, das Gemäuer zu retten.

Wanderer und Radler finden künftig Schutz

Luise Kluge, Roswitha Rothe, Joachim Berger, Falk Sieler und Steffi Lehmbecker überlegten, wie die Trafostation mit Leben erfüllt, wie sie die Dorfgemeinschaft von neuem sogar elektrisieren könnte. Die Lösung war schnell gefunden: „Wanderer und Radfahrer sollen dort Schutz finden“, sagt Sabine Kluge: „Wir möchten auf Tafeln über die Geschichte des Ortes und der Energie informieren. Außerdem wollen wir Nistkästen für Eulen und Falken bauen.“

Sabine Kluge ist die Frau des 2018 verstorbenen ehemaligen Vereinsvorsitzenden Harry Kluge. Unter seiner Ägide stemmten die Leisenauer bereits den Bau eines neuen Spielplatzes. Was lange währt, wird endlich gut: Voriges Jahr, zum Kindertag, übergab der knapp 200-Seelen-Ort die Geräte aus robustem Holz: Schaukel, Wippe, Bienenkörbchen – der liebevoll gestaltete Spielplatz nimmt direkt Bezug auf das Dorfleben zwischen Wasserturm, Imkerei und Opel Blitz.

Sanierung des Trafohäuschens läuft

Das alte Feuerwehrauto kommt als rot angestrichene Torwand daher. Mit Bällen können die Kinder in Fenstern und Rädern – zumindest bis vor Corona – nach Herzenslust die Bälle versenken. Selbst die steinerne Tischtennisplatte, um die einst die Eltern „bei Chinesisch“ um die Wette gerannt sind, hat dort einen neuen Ehrenplatz erhalten. Im Frühjahr begann nun der Ausbau des Chinatempels.

Simon Wismach vertritt das Dorf im Colditzer Stadtrat. Wismach, zugleich ehrenamtlicher Wehrleiter in Leisenau, machte sich stark – sowohl für den Spielplatz als auch jetzt fürs Trafohäuschen. „Bei beiden Projekten wurden EU-Fördergelder für den ländlichen Raum beantragt und bewilligt“, sagt Wismach. 80 Prozent der für die Sanierung des Trafohauses zunächst veranschlagten rund 20000 Euro kämen aus Brüssel.

Colditzer Stadtrat steht hinter dem Projekt

Robert Zillmann, Bürgermeister der Stadt Colditz, lobt die Dorfgemeinschaft über den grünen Klee: „Sowohl Dorf- als auch Feuerwehrverein sind sehr aktiv. Die Idee, das marode Trafohäuschen zum Hingucker zu verwandeln, finde ich toll.“ Da geht es ihm nicht anders als seinen Räten. Auf einer der jüngsten Sitzungen vergaben die Stadtväter die ersten Arbeiten am Trafohaus. Einstimmig.

Weil sich die Gesamtkosten inzwischen auf 30000 Euro verteuert hätten, springt die Stadt Colditz mit 14000 Euro ein, heißt es aus dem Bauamt. Fassade, Tür, Dach – wie eine richtige Pagode besitzt auch der Chinatempel in Leisenau nicht nur ein Dach. Die Großbothener Firma Keller ist dort bereits frisch am Werk. Der Verein erbringt zusätzlich umfangreiche Eigenleistungen – kümmert sich um Sitzbänke, Bildtafeln und Vogelkästen.

Vielleicht wird 2021 Einweihung gefeiert

Wer weiß: Vielleicht hat der „Tempel“ ja sogar das Zeug zum neuen Wahrzeichen von Leisenau. Zwischenzeitlich trocknete die Feuerwehr ihr Schläuche in dem Türmchen. 2021 steht der 80. Geburtstag der Wehr an. Ob dann auch gleich Einweihung des Trafohäuschen mitgefeiert werden könne, sei derzeit noch ungewiss. Wehrleiter Simon Wismach: „Es wär’ schon schön, wenn wir bis dahin fertig sind.“

Von Haig Latchinian