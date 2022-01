Biber erobert zunehmend Terrain an Weißer Elster und Pleiße

Landkreis Leipzig

Auch in diesem Winterhalbjahr sollen die Biberbestände im Landkreis Leipzig möglichst vollständig erfasst werden. Vor allem die zügige Ausbreitung der großen Nager im Südraum des Landkreises stellt die Untere Naturschutzbehörde und die Biberbetreuer vor neue Herausforderungen.

Vorkommen an Weißer Elster und Pleiße

Der Elbebiber habe sich von Leipzig aus Richtung Süden in einem nicht erwarteten Tempo ausgebreitet, so die Untere Naturschutzbehörde. Waren die Tiere bislang im Einzugsgebiet der Vereinigten Mulde aktiv, haben sie in den vergangenen drei Jahren auch Weiße Elster und Pleiße beziehungsweise deren Nebengewässer in Teilen erobert. Aktuelle Beobachtungen stammen unter anderem aus dem Profener Elstermühlgraben bei Elstertrebnitz/Pegau, der Schwennigke bei Groitzsch/Altengroitzsch, der Weißen Elster bei Kobschütz beziehungsweise an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt, den Imnitzer Lachen, den Haselbacher Teichen/Pleiße. Und sogar aus dem Floßgraben in Höhe Elstertrebnitz und der Schnauder bei Wildenhain werden Aktivitäten gemeldet.

Auch an Tagebaurestseen muss mit dem Biber gerechnet werden

Inzwischen muss mit dem Auftauchen der Tiere in allen Fließgewässern, aber auch in den Tagebaurestseen des Landkreises Leipzig gerechnet werden.

Da im Südraum des Kreises bislang keine Biberbetreuung stattfand, bittet die Untere Naturschutzbehörde vor allem bei der Erfassung der sich hier neu etablierenden Bestände um aktive Mithilfe

Eine Biberfährte. Quelle: Sven Möhring

.

Informationen zu Aktivitätshinweisen (zum Beispiel Fraßspuren, Dämme, Biberbaue und -burgen) nimmt die Untere Naturschutzbehörde dankend entgegen. Am Biberschutz Interessierte können sich auch sehr gern als Biberbetreuer im Rahmen des Ehrenamtlichen Naturschutzdienstes bewerben, heißt es aus dem Landratsamt.

