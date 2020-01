Bikerin aus Mutzschen hat Sachsens beste Gründer-Idee

Mutzschen/Dresden

Vor fünf Jahren begann in Mutzschen für Deborah Hey das Abenteuer MotoSoul. Aus den ehrwürdigen Schlossmauern in der Kleinstadt bei Grimma soll ein Mekka für Biker werden. Ihnen will die 56-jährige Amerikanerin eine besondere Art der Erlebnisgastronomie bieten. Ein wahres Biker-Paradies mit Motorradverleih, Hotel und Campingplatz schwebt der Unternehmerin aus Übersee vor.

Die Renovierungs- und Sanierungsarbeiten im Schloss haben trotz bürokratischer Hürden begonnen. Fertig ist bereits das durch und durch amerikanisch angehauchte Restaurant „The Soul Kitchen“ (Die Seelenküche), welches im Torwächterhaus zum Verweilen einlädt. Weitere Angebote unterbreitet Hey mit Open-Air-Veranstaltungen und Sprachkursen in Englisch.

Aus den Händen von Ministerin Katja Meier (l.) bekommt Deborah Hey den Sächsischen Gründerinnenpreis. Quelle: privat

Nun wurde Deborah Hey für ihr Engagement von Sachsens Gleichstellungsministerin Katja Meier (Grüne) und Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) als Unternehmensgründerin in Sachsen ausgezeichnet. Sie befindet sich in prominenter Runde. Auf der Liste der geehrten Gründerinnen rangiert in diesem Jahr die gebürtige Ukrainerin Ukrainerin Maryna Talalayeva, die erfolgreicheine Sprachschule in Dresden führt. Hey folgt auf Platz zwei der erfolgreichen Frauen. »Die Preisträgerinnen sind in herausragender Weise Vorbilder. Sie haben das richtige Gespür, den Mut und den Willen, innovativ und vorausschauend unternehmerisch tätig zu sein“, heißt es in der ministeriellen Laudatio. Um die Preise hatten sich knapp 60 Unternehmerinnen beworben. Der erste ist mit 5000, der zweite mit 2000 Euro dotiert.

Als Teenager schon Benzin im Blut

Schon als Teenager hatte Deborah Hey Benzin im Blut, ihr Vater importierte europäische Motorräder in die USA. Das ging freilich nicht spurlos an ihr vorbei. In Seattle gründete Sie schon bald ein mittelständiges Unternehmen. Doch nach persönlichen Rückschlägen wollte sie dorthin, wo ihr Daddy schon beste Kontakte pflegte – nach Europa. Obwohl es beispielsweise auch in Tschechien attraktive Objekte gab, fiel nach langer Suchen die Wahl auf Mutzschen. Hier habe sie ihre „Homebase“ gefunden.

Deborah Hey stellt im April 2015 bei einem Tag der offenen Tür erstmals der Öffentlichkeit ihre Vision vom geplanten Biker-Hotel vor Quelle: Frank Schmidt

Dass sie nun mit ihrer amerikanischen Idee in einer sächsischen Provinz einen deutschen Unternehmer- und Wirtschaftspreis bekommen hat, sei für sie eine Ehre, so die Amerikanerin. Und: „Frauen zu betreuen und sie zu ermutigen, zu wachsen, ist eine lebenslange Leidenschaft von mir.“ Der Preis mache sie nicht nur „demütig“, er sei zugleich „Ansporn, an meiner Idee festzuhalten“, zeigt sie sich entschlossen. Wohl wissend, „dass es bis zu zehn Jahre dauern kann, bis meine Vision zur Realität wird. Ich habe also eine Lebensaufgabe vor mir, mit der man wohl nie so richtig fertig wird“, so die Macherin.

US-Amerikanerin trotz deutscher Bürokratie

Anerkennende Worte kommen auch von Grimmas Bürgermeister Matthias Berger (parteilos). „Auch wenn nicht alles wahr geworden ist, was sich Deborah Hey so erträumt hat, bin ich heilfroh, dass sie mit ihrem US-amerikanischen Pioniergeist der deutschen Bürokratie so getrotzt hat. Deshalb hat sie wohl vier deutsche Worte zu allererst gelernt: Denkmalschutz, Naturschutz, Amt und Bürgermeister.“ Sicher habe es auch kritische Stimmen zu dem Vorhaben gegeben. „Aber was wäre denn die Alternative? Dann würde das Schloss mehr und mehr zur Ruine verkommen“, gab Berger zu bedenken. „Im Interesse der Sache und im Interesse von Mutzschen sollten wir der Biker-Lady die Daumen drücken, dass es im Schloss weitergeht“, wünscht sich das Stadtoberhaupt.

Von Frank Schmidt