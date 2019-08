Die Bürgermeinung soll beim Thema Strukturwandel eine stärkere Rolle spielen. Dafür sind im Mitteldeutschen Revier ab September mehrere Zukunftswerkstätten geplant - davon eine am 17. Januar 2020 in Borna. Die Teilnehmer werden überwiegend per Zufallsprinzip ausgewählt.