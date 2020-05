Bildungs- und Sozialwerk Muldental rutscht unter Rettungsschirm

Grimma

Die Corona-Zeit dürfte Geschäftsführer Christian Kamprad wie eine Achterbahnfahrt vorkommen. Während in Teilbereichen des Bildungs- und Sozialwerks Muldental (BSW) im März das Licht ausging, wuchs die Arbeit an anderen Stellen. Ständig muss der 55-jährige BSW-Chef penibel die Corona-Verordnungen studieren, um zu wissen, was unter welchen Bedingungen geht und was nicht. Und entsprechend reagieren.

Arbeitgeber für 150 Mitarbeiter

Das von einem Verein getragene BSW ist Arbeitgeber für 150 Mitarbeiter. 36 von ihnen musste Kamprad in Kurzarbeit schicken, die ersten kehrten bereits zurück. So waren in den letzten Wochen auch die Ausbildungsräume und Werkstätten in Grimma verwaist. Orte, an denen benachteiligte Jugendliche einer beruflichen Ausbildung und arbeitslose Erwachsene einer Qualifizierung nachgehen.

Seit Montag stehen nun jene rund 80 Jugendlichen wieder vor den Ausbildern, die in diesem Jahr eine Prüfung vor sich haben – den Hauptschulabschluss oder eine Kammerprüfung für den Berufsschulabschluss. Das Homeschooling endet auch für die anderen. „Ab 11. Mai sind wieder alle Azubis und Erwachsenen da“, atmet Kamprad auf. Unterm Strich 250 Personen in fünf Projektbereichen. Die Abstandsregeln einzuhalten, sei mit guten Raumkonzepten kein Problem.

Im Haus der Wirtschaft in Grimma sitzt auch die Verwaltung des Bildungs- und Sozialwerkes. Quelle: Frank Prenzel

„Wir werden nicht ungeschoren aus der Krise gehen“, sagt Kamprad. „Wir haben es uns aber am Anfang schlimmer vorgestellt.“ Zum einen war weiter Arbeit da, zum anderen rutscht das BSW unter den Schirm des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes.

Kamprad spricht von einer „großzügigen Regelung für soziale Arbeit“. Für Maßnahmen, die wegen der Pandemie auf Eis liegen, kann der Träger bei den Geld gebenden Behörden – im Falle des BSW sind das vor allem Jobcenter, Arbeitsagentur und Jugendamt – 75 Prozent Ausfallgeld beantragen. Damit rettet sich das 1990 gegründete Sozialunternehmen in Teilbereichen über die Zeit. So ruhen beim BSW die ambulante Familienhilfe, die Kinder-Tagesbetreuung in Golzern, die Senioren-Tagespflege in Tanndorf oder die Sprachkurse für Migranten.

Drei Wohnprojekte der Jugendhilfe

Eine Herausforderung ganz anderer Art bietet sich hingegen in den drei Jugendhilfe-Wohnprojekten in Lampersdorf, Tanndorf und Golzern. Sie sind das Zuhause für derzeit 22 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren. Ohne Schule müssen sie rund um die Uhr betreut werden, was sämtliche Dienstpläne der 18 Mitarbeiter über den Haufen warf. Anfangs kam erschwerend hinzu, dass die Mädchen und Jungen das Grundstück nicht verlassen und ihre Eltern nicht sehen durften. Seit letzte Woche ist der Elternkontakt wieder möglich.

„Wir haben in fast allen Bereichen wieder Planungssicherheit“, sagt Kamprad und verweist dabei auf die zu erstellenden Hygienekonzepte. In einigen Bereichen geht es ab 11. Mai wieder los. Bei den Sprachkursen für Migranten und der 15 Personen umfassenden Flüchtlings-Integrations-Maßnahme hofft er, ab 25. Mai durchstarten zu können. Das Schullandheim in Olganitz in der Dahlener Heide, dessen zwölf Mitarbeiter auch in Kurzarbeit zu Hause sitzen, kann wohl ebenfalls bald wieder öffnen.

Kamprad : Wir sind ein Reparaturbetrieb

„Wir sind als sozialer Dienstleister sehr vielseitig aufgestellt“, verdeutlicht der BSW-Chef. In der Krise erweist sich das als Vorteil. Kamprad glaubt sogar, dass in den nächsten Monaten mehr Arbeit auf das BSW zukommt. „Wir sind ein Reparaturbetrieb“, umschreibt es der 55-Jährige. Wenn es gesellschaftlich weniger gut läuft, wachsen in der Regel die Teilnehmerzahlen der verschiedenen Maßnahmen, die der Staat etwa über Jobcenter und Jugendamt finanziert. So vermutet Kamprad, dass im Herbst mehr leistungsschwache Jugendliche ohne Ausbildungsplatz bleiben als in den Jahren zuvor, weil viele Betriebe in der Krise stecken und sich um ihre Existenz sorgen. Im BSW können sie aufgefangen werden.

Ohnehin labile Familien sind mit den Stress-Situationen der Pandemie zusätzlich überfordert, weshalb sich auch der Bedarf an Kinder-Sozialhilfe erhöhen könnte. Das BSW betreibt neben dem Betreuten Wohnen, der Tagesbetreuung und der Schulsozialarbeit auch einen Kinder- und Jugendnotdienst mit acht Plätzen in Tanndorf. Hier werden zum Beispiel Mädchen und Jungen aufgenommen, wenn es zur Kindeswohlgefährdung kommt.

Von Frank Prenzel