Bildungszentrum Grimma schult Mitarbeiter namhafter Firmen

Grimma/Nerchau

Obstland AG, Elektroschaltanlagen GmbH oder Lechner-Gruppe – Grimma weiß einige große Vorzeigeunternehmen in seinen Stadtgrenzen. Viele weniger bekannte kleine Firmen steuern indes genauso erfolgreich durch die Marktwirtschaft. Eine davon ist das Bildungszentrum Grimma von Uwe Koschnig, das solche namhaften Konzerne wie Coca Cola, Rossmann, Möbel-Porta und den Müllentsorger SUEZ zu seinen Kunden zählt. Es befindet sich auf Expansionskurs.

Bewegte Biografien der Nerchauer

Die Vorgeschichte: Uwe Koschnig und seine Frau Silke Kiepsch-Koschnig blicken auf bewegte Biografien. Der heute 47-Jährige stammt aus Thüringen und lernte Instandhaltungsmechaniker. Nach der Wende verschlug es ihn nach Bayern, wo er sich zum Kfz-Mechaniker umschulte und dann zwölf Jahre lang als Berufssoldat in einer Transporteinheit diente. Als Militärkraftfahrer musste Koschnig sogar in Krisengebiete wie Bosnien, Afghanistan und dem Kosovo. Noch beim Bund machte er dann seinen Industriemeister für Kraftverkehr und legte so den Grundstein für seinen heutigen Job. 2006, im Jahr der Entlassung, lernte Koschnig seine Frau kennen und zog zu ihr nach Nerchau. 2007 machte er sich schließlich als freiberuflicher Dozent im Verkehrswesen selbstständig und gründete bald darauf die „Verkehrsausbildung Koschnig“.

Silke Kiepsch-Koschnig ist eine waschechte Nerchauerin. Sie lernte Köchin, qualifizierte sich zur Hotelfachfrau und arbeitete zehn Jahre lang im Lokal ihrer Mutter, dem „Deutschen Haus“ in Nerchau. Als die Gaststätte 1993 schließen musste, schulte sie sich um zur Reiseverkehrsfachfrau und wechselte ins Busunternehmen ihres Vaters. Von Anfang an stand die heute 48-Jährige auch ihrem Mann beruflich zur Seite und ist seit 2015 ausschließlich bei ihm angestellt.

Innen ist alles schick, außen sieht man noch Sanierungsbedarf am Bildungszentrum Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Mitte der 1990er-Jahre kaufte Kiepsch-Koschnig der damaligen Stadt Nerchau eine 500 Quadratmeter große Lagerhalle der früheren Farbenfabrik ab und stellte sie zunächst ihrem Vater als Busgarage zur Verfügung. Vor drei Jahren begann das Ehepaar mit dem Umbau und steckte bislang rund 400.000 Euro in das Gebäude, das der dreiköpfigen Familie auch als Wohnhaus dient. Es entstanden, wie geplant, zwei moderne Schulungsräume mit je 25 Plätzen, Büro, sanitäre Anlagen und eine kleine Kaffeeküche. Seitdem entfällt das Anmieten von Räumen. „Die Fassade wollen wir in den nächsten zwei Jahren erneuern“, gibt Koschnig das nächste Ziel vor. Dazu gehören dann auch die Außenanlagen. Und die „Muldentaler Wachtelfarm“, die Koschnig auf dem Grundstück seit diesem Jahr im Nebenerwerb betreibt, soll 2020 mit Schau-Volieren ausgestattet werden. Tochter Vivien (9) hilft gern beim Füttern der etwa 200 Wachteln.

Uwe Koschnig, Inhaber des Bildungszentrum Grimma, betreibt am Firmensitz in Nerchau im Nebenerwerb auch eine Wachtelfarm. Mit Tochter Vivien zeigt er an den Ställen Eier und eine Wachtel. Quelle: Frank Prenzel

Mit den eigenen Schulungsräumen in der Alten Fabrikstraße und vereinbarten Kooperationen folgte die nächste Zäsur. Seit vorigem Jahr firmiert Uwe Koschnig als Bildungszentrum Grimma. Geschäftsmodell des privaten Bildungsträgers ist die Schulung von Berufskraftfahrern. Dafür hat der Unternehmer neben seiner Frau acht freiberufliche Dozenten im Team und arbeitet mit der IGS Köln und dem Verkehrsinstitut Münster zusammen. Die Leute des Bildungszentrums sind bundesweit unterwegs – und haben dabei eben auch Berufslenker von Coca Cola und Rossmann unter ihren Fittichen. „Wir schulen im Jahr etwa 2000 bis 2500 Kraftfahrer“, gibt der 47-Jährige zu Protokoll. In Nerchau sitzen zirka 300 von ihnen auf der Schulbank, hier deckt Koschnig regionale Aufträge ab. Nach dem Berufskraftfahrerqualifizierungsgesetz von 2009 müssen sich berufliche Fahrzeugführer alle fünf Jahre weiterbilden. Das hat sich der Unternehmer zunutze gemacht.

Gründung weiterer Gesellschaft im Blick

Um bundesweit weiter zu expandieren, will Koschnig mit seinen zwei Kooperationspartnern eine weitere Bildungsgesellschaft gründen. „Wir wollen noch mehr Firmen akquirieren“, gibt er die Marschrichtung vor. Die zwei Vertragspartner hätten einen Stamm von zehn Dozenten, „so decken wir alles gegenseitig ab“.

Neben der Weiterbildung zeigt sich das Portfolio des Bildungszentrums umfangreich. Bei der Fahrschule für Berufskraftfahrer „machen wir auch die Erstausbildung in der Theorie“, erläutert Koschnig. Darüber hinaus bietet er Gabelstapler-, Ladekran- und Baumaschinenschulung ebenso an wie Gefahrgut- und Ladungssicherungsschulung. Hinzu kommt Sach- und Fachkunde für die Prüfung vor der IHK. Laster-, Bus- oder Taxifahrer gehören hierbei zu den Schülern des Bildungszentrums.

Von Frank Prenzel