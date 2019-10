Bitte lächeln, in Parthenstein!

Parthenstein/Großsteinberg

Zu einem überaus freundlichen Dorf entwickelt sich Parthenstein. „Bitte lächeln!“ heißt es nun schon an drei Stellen in den Ortsteilen. Gerichtet ist die Aufforderung an Autofahrer, sie sollen den Fuß vom Gas nehmen.

Tempo 30 gilt an der Grundschule in Großsteinberg. Doch manche Verkehrsteilnehmer – darunter auch Eltern im morgendlichen Stress – übersahen dann und wann das runde Schild mit der roten Umrandung. „Dort wird zum Teil ohne Rücksicht auf Verluste gefahren“, kritisiert Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos). Das soll sich ändern, seit Freitag bekommen Raser per elektronischer Anzeige den Daumen nach unten gezeigt.

Ein Geschwindigkeitsanzeiger wurde unlängst an der Zufahrtsstraße zur Grundschule in Großsteinberg installiert. Höchstgeschwindigkeit ist dort 30 km/h. Quelle: Thomas Kube

Mehr Sicherheit für Kinder

Auf einer Seite der Straße existiert gar kein Gehweg, auf der anderen Seite nur ein schmaler. Nicht nur morgens und nach Unterrichtsschluss laufen auf ihm Kinder. Auch tagsüber besuchen Gruppen der Schule und der Kita die Sporthalle. „Wir mussten etwas für die Sicherheit tun“, sagt Kretschel. Deshalb nahm die Kommune 1600 Euro in die Hand und installierte das Smiley-Gerät, das über einen Abzweig von der Straßenbeleuchtung mit Strom versorgt wird.

Smiley-Anlagen zeigen Wirkung

Wie es der englische Name besagt, ist es das Ziel, ein Lachen aufs Display zu zaubern. Das gelingt an der Ortsdurchfahrt von Großsteinberg, die über Jahre als Schnellstrecke missbraucht wurde, und in der 30er-Zone vor der Grethener Kindertagesstätte immer häufiger. Dort stehen derartige Anlagen schon länger. „Die Leute gehen automatisch vom Fuß, wenn die Anzeige aufleuchtet“, bilanziert der Bürgermeister. Und wenn die Tafel dann bei eingehaltener Geschwindigkeit ein Grinsegesicht zeigt, dann ist die Welt in Parthenstein doch in Ordnung, oder?

Von Frank Pfeifer