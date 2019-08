Grimma

Nachdem der jüngste Wahlkampfauftritt Höckes am Vorabend in Döbeln friedlich ablief, begann der Freitagmorgen in Grimmaer unruhiger. Das Rathaus war mit Fäkalien und Graffiti beschmiert worden. Die Aktion geht auf das Konto der Linken. In einem Bekennerschreiben auf der Plattform indymedia.org heißt es: „Wir haben das Rathaus in Grimma beschmutzt und beschmiert. Nun schmückt dessen Eingangsbereich ein Graffiti sowie ein fetter Haufen Kacke, der symbolisch für die Scheiße steht, die in Grimma gerade abgeht.“

Zur Galerie Protest gegen den Auftritt des AfD-Rechtsaußen Björn Höcke in Grimma

Polizeidirektion wird von Bereitschaftspolizei unterstützt

Schon am Vormittag ist von den Schmierereien nichts mehr zu sehen. Der Bereich um den Marktplatz ist durch Absperrgitter abgeriegelt. Die auffällige Polizeipräsenz deutet daraufhin, dass man auf alles vorbereitet sein will. Den Polizeieinsatz leitet Peer Oehler. Seinen Angaben zufolge sei es eine „spannende, aber keine dramatische Versammlungslage“. Die konkrete Zahl der Einsatzkräfte nannte er nicht, sie sei ausreichend. Polizisten der Polizeidirektion Leipzig werden von der Bereitschaftspolizei unterstützt. Oehler gehe davon aus, dass der Aufzug vom Bahnhof zur Langen Straße friedlich verlaufe.

Kundgebungen sollen gegen 17 Uhr beginnen

Neben der Wahlkampf-Veranstaltung im Grimmaer Rathaussaal, bei der neben Höcke auch der Direktkandidat des Grimmaer Wahlkreises, Jörg Dornau, und der sächsische AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Maier auftreten werden, gibt es zwei weitere Anmeldungen nach dem Versammlungsrecht. Gegen den Auftritt Höckes hat auch das Leipziger Aktionsnetzwerk „ Leipzig nimmt Platz“ Proteste angemeldet. Auch die Linke ist mit ihrem „Sommerfest der Demokratie“ vor Ort. Während das Sommerfest der Demokratie vor dem Rathaus stattfindet, muss der AfD-Kreisverband sich an der Rückfront des Rathauses postieren. Durch diesen Hintereingang hier müssen auch alle Besucher der Wahlkampfveranstaltung in den Saal, ebenso Thüringens AfD-Chef Björn Höcke. Beide Bereiche sind mit Metallzäunen voneinander getrennt.

Vom Zivilgesellschafts-Bündnis Leipzig nimmt Platz gibt es einen eigenen Aufruf für Morgen #grm0908: https://platznehmen.de/2019/08/03/hoecke-hau-ab-grimma_2019-08-09/ Gepostet von Kerstin Köditz am Mittwoch, 7. August 2019

Es sei ein buntes Programm geplant, das von Musik über literarische Lesungen bis zu Redebeiträgen reicht. Man freue sich über die angekündigte Unterstützung von außerhalb. Man heiße alle willkommen, die das Konzept eines bunten, vielfältigen und friedlichen Protestes gegen die undemokratischen und rassistischen Positionen der AfD teilen. „Es gibt keine Alternative zur Demokratie und sozialer Gerechtigkeit“, so der Anmelder Max Schöpe abschließend. Auch der Künstler Sebastian Krumbiegel hat sich angekündigt. Ab 17.45 Uhr sollen der parteilose Berliner Wissenschaftler Prof. Christoph Kopke und der Medienwissenschaftler Friedrich Burschel beim Sommerfest auftreten. Zudem soll aus dem Tagebuch der Anne Frank vorgelesen werden.

Die Kundgebungen sollen zwischen 17 und 18 Uhr beginnen.

Wir berichten an dieser Stelle über die weiteren Geschehnisse in Grimma. Der Beitrag wird laufend aktualisiert.

Von Thomas Lieb und Frank Prenzel