Bläserphilharmonie: Starker künstlerischer Zusammenhalt

70 Jahre Sächsische Bläserphilharmonie: Die Jubiläumsfeier hat Corona verhindert. Die Pandemie sorgte zudem dafür, dass einer klanglos ging, der das Ensemble mehr als ein Jahrzehnt begleitete und formte: Chefdirigent Thomas Clamor, der das Ensemble übernahm, als es noch Rundfunk-Blasorchester Leipzig hieß. Die LVZ zieht mit dem 57-Jährigen ein Resümee.

Thomas Clamor war mehr als ein Jahrzehnt Chefdirigent der Sächsischen Bläserphilharmonie.

Wechsel tut dem Orchester gut

Die Sächsische Bläserphilharmonie verlassen - wie fühlt sich das an?

Einerseits emotional bewegend, andererseits ist es eine rationelle Entscheidung zu gehen. Einer Entscheidung, die ich dem Orchester schon 2019 mitteilte, damit ohne Zeitdruck mit der Auswahl eines Nachfolgers begonnen werden kann. In die Arbeit mit der Bläserphilharmonie habe ich sehr viel Herzblut gesteckt. Andererseits gehört es zur positiven Entwicklung eines jeden Orchesters, dass nach einer gewissen Zeit ein neuer Chefdirigent kommt, der neue Impulse gibt. Ich habe mich entschieden, dies in dem Zeitraum zu tun, wo auch die Neubesetzung der Geschäftsführung und des Orchestervorstandes passierte. Meine elf Jahre hier gehören schon zu der Kategorie einer längeren Amtszeit.

Mehr als ein Jahrzehnt standen sie als Chefdirigent an der Spitze des Orchesters: Welche künstlerischen Prägungen hoffen Sie zu hinterlassen?

Als junger Musiker wurde ich durch meinen damaligen Chefdirigenten Herbert von Karajan sehr geprägt. Das Verständnis für einen sinfonischen Orchesterklang, auf dem es ihm ankam, ist meine Maxime geworden und begleitet mich bis heute bei meiner künstlerischen Arbeit. Darüber hinaus war und ist es mir wichtig, neben dem technischen Erarbeiten eines Werkes und dem intellektuellen Verständnis musikalischer Zusammenhänge Musik zu fühlen, den Moment zu gestalten und stets die Menschen zu erreichen, die uns zuhören.

Bereichernde zwischenmenschliche Beziehungen

Was bleibt für Sie als Gewinn aus dieser Zeit?

Viele großartige Konzert-Momente. Die sehr erfolgreichen nationalen und internationalen Konzertreisen mir dem Orchester. Die CD- und DVD-Produktionen, die die hohe Flexibilität des Orchesters veranschaulichen und Zeitdokumente unserer gemeinsamen Arbeit sind. Dass es sich lohnt, für Ideale zu kämpfen und gemeinsam Ziele und Visionen umzusetzen. Ich habe einen starken persönlichen und künstlerischen Zusammenhalt erlebt; den muss das Orchester sich unbedingt bewahren. Aber auch die bereichernden zwischenmenschlichen Beziehungen und die guten freundschaftlichen Verhältnisse bleiben. Motiviert hat mich und uns ein aufgeschlossenes, sich stetig vergrößerndes Abonnement-Publikum. Dass ich mich von ihm und den vielen Stammgästen nicht gebührend verabschieden konnte, schmerzt ein bisschen. Es war so nicht geplant, doch Corona wirbelte das durcheinander wie so vieles im Kulturbereich.

Bläserphilharmonie ist ei Unikat

Wo steht das Orchester 2020?

Die Sächsische Bläserphilharmonie ist in der Musikszene ein Begriff. Das ist auch in der Kulturpolitik angekommen. Das Orchester ist im Kulturraum Leipziger Raum und darüber hinaus verankert und erfüllt einen nicht wegzudenkenden Kulturauftrag mit den unterschiedlichsten Inhalten und Aufgabenstellungen. Es ist ein flexibles und modernes Orchester und in gewisser Weise ein Unikat in der deutschen Kulturorchester-Landschaft.

Wie sieht Ihre zukünftige Arbeit aus?

Seit vielen Jahren arbeite ich national und international als Gastdirigent vieler Orchester und Ensembles. Diesen Bereich werde ich wieder intensivieren und meine Arbeit als künstlerischer Leiter des internationalen Brass-Festivals Sauerland-Herbst fortführen. 2017 wurde ich für diese Aufgabe angefragt und leite dieses Festival, welches eines der größten seiner Art in Europa ist, seit 2018.

Ein Festival zu leiten, habe ich noch nie gemacht

Was reizt Sie an der Festival-Arbeit?

Über viele Jahre war ich hier als Dirigent zu Gast und sagte mir, ein Festival zu leiten hast du noch nie gemacht, probier‘s! Alles, was weltweit im Brass Rang und Namen hat, spielte hier in den letzten 20 Jahren. Zu vielen dieser Künstler gibt es persönliche und freundschaftliche Verbindungen. Und ich bin ganz in der Nähe meiner alten Heimat Ostwestfalen.

Die Sächsische Bläserphilharmonie ist seit Jahren Stammgast beim Sauerland-Herbst - außer im Corona-Jahr. Werden Sie in Kontakt bleiben?

Das wünsche ich mir sehr. Aber jetzt geht es erst einmal um einen neuen Chefdirigenten. Der muss, wenn er gefunden ist, Zeit haben, mit dem Orchester zu arbeiten. Natürlich würde ich mich freuen, dann als Gastdirigent mit der Bläserphilharmonie zu musizieren. Dann könnte ich vielleicht nachholen, mich vom Orchester und vom Publikum ordentlich zu verabschieden.

Thomas Clamor im Kreis seiner Musiker.

Dem Orchester und der Leipziger Region weiter verbunden

Ihre Zeit in Sachsen war mehr als Bad Lausick, mehr als das Orchester. Lassen Sie einen Koffer in Leipzig - um Marlene Dietrich abgewandelt zu zitieren?

So konkret vielleicht nicht. Aber ein Koffer ist ja schnell gepackt. Ich durfte so viele interessante Menschen in meiner Zeit hier kennen lernen. Ich mag die Stadt, ihre Musik, die Umgebung und die Menschen.

Was wünschen Sie dem Orchester zu dessen 70. Geburtstag?

Dass es weiter großartige Konzerte feiert und sich weiterentwickelt. Dass es festhält an Visionen, einen langen Atem und Durchhaltevermögen bewahrt. Dass der so wichtige persönliche und künstlerische Zusammenhalt im Orchester bestehen bleibt, der so Großes erst möglich macht. Ein zukunftsorientiertes Management mit Innovationen und Kreativität, die das Orchester wachsen lässt. Meinem Nachfolger eine gute Hand und sehr sehr viel Erfolg mit seiner Arbeit. Das Orchester wird in meinem Herzen bleiben.

Von Ekkehard Schulreich