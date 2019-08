Naunhof

Was haben das Sommerfest des Naunhofer Turmuhrenmuseums und das Kinderfest des Macherner Waldgartenvereins gemeinsam? Traditionell gestalten die Muldentaler Blasmusikanten das musikalische Rahmenprogramm dieser beiden Veranstaltungen.

Professionelle Musiker in Orchester vertreten

Der von Karl-Heinz Rath (Vorsitz), Jürgen Blankenburg (Vize) und Harald Büchner (musikalische Leitung) geführte Klangkörper wurde 1997 in der Parthestadt von Musikern aus der Taufe gehoben, die zuvor in anderen Orchestern aus Leipzig und Umgebung (blas-)musikalisch und zum Teil sogar professionell tätig waren.

Zwar proben die Muldentaler Blasmusikanten schon lange nicht mehr in Naunhof, sondern – nach der Zwischenstation Seifertshain – im Gasthof Althen. Und mit Harald Büchner haben sie auch nur noch einen waschechten Naunhofer in ihren Reihen. Die Verbindung zur Parthestadt indes, in deren Vereinsregister sie eingetragen sind, blieb bis heute bestehen

Guter Kontakt zu Herrmanns Zeiten

„Insbesondere unter dem langjährigen Bürgermeister Uwe Herrmann war die Zusammenarbeit sehr eng“, berichtet Karl-Heinz Rath, dessen Ensemble in den zurückliegenden reichlich zwei Jahrzehnten eine musikalische Wandlung durchlaufen hat. „Während wir uns als reines Blasorchester gegründet haben, ist heute gut die Hälfte unseres etwa 100 Stücke umfassenden Repertoires im Bigbandbereich angesiedelt“, erläutert er.

Vergebliche Suche nach Zuwachs

Eine inhaltliche Veränderung, die nicht ohne eine personelle möglich war. „Wir haben mittlerweile Saxophonisten, Bassgitarristen, Posaunisten sowie Trompeter in unseren Reihen“, so der 73-jährige Möckerner, der aktuell elf Musikerkollegen zwischen Anfang 30 und Anfang 80 an seiner Seite weiß. „Wenngleich wir hin und wieder auch einige jüngere Musikerinnen und Musiker an uns binden konnten, bereitet uns dieser Bereich einige Sorgen“, erklärt Rath. „Denn in den letzten Jahren haben wir leider keinen Zuwachs mehr gewinnen können.“

Das Orchester ist auch jenseits der Kreis- und sogar sächsischen Landesgrenze wie etwa im sachsen-anhaltinischen Landesgestüt Prussendorf gefragt. „Wir kennen grundsätzlich keine Grenzen, abgesehen von den wirtschaftlichen“, sagt der Vereinsvorsitzende. Wobei die Finanzen bei den Muldentaler Blasmusikanten nur eine untergeordnete Rolle spielen würden.

Vereinsstatus steht auf dem Spiel

„Unser Geld haben wir früher bei diversen Jugendtanzveranstaltungen verdient, heute schauen wir nur darauf, dass die Einnahmen die Unkosten decken. Gleichwohl wollen wir nach der Sommerpause einen Kassensturz durchführen und intern klären, ob wir den Vereinsstatus aufrecht erhalten“, erläutert Rath.

Sein Klangkörper ist nicht mehr wie in früheren Jahren an jedem Wochenende im Einsatz. Zumal die Zeiten, in denen ein Angebot mit einer hohen Zuschlagswahrscheinlichkeit verbunden war, längst der Vergangenheit angehören würden. „Für uns ergibt sich daraus ein Spagat zwischen einerseits dem Anspruch, für Geselligkeit zu sorgen, und andererseits dem an die Qualität unserer Musik“, so der Vereinschef.

Konkurrenzdenken liegt Musikern fern

Letztere leidet ganz sicher nicht darunter, dass hin und wieder ehemalige Musikprofis den Weg zu den Muldentaler Blasmusikanten finden, von denen sich andererseits einige parallel in anderen Klangkörpern betätigen. „Das gegenseitige Aushelfen ist in der Szene selbstverständlich, Konkurrenzdenken ist uns fremd“, betont Karl-Heinz Rath.

Von Roger Dietze