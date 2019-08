Grimma

Ein Algenteppich in der Mulde verdirbt Mensch und Tier das Baden in dem fließenden Gewässer. Wie das Landratsamt in Borna jetzt mitteilte, deuten die farblichen Auffälligkeiten des Muldewassers bei Grimma auf eine Blaualgenblüte (Cyanobakterienblüte) hin.

Befall mit Blaualgen auch in anderen Gewässern

Die Mulde bei Grimma ist kein Einzelfall. Wie berichtet, weist das Gewässer auch zwischen Eilenburg und Bad Düben derartige Verfärbungen auf. Sogar in der Ostsee ist ein Blaualgenteppich gesichtet worden. Behörden sind alarmiert, nehmen Wasserproben und untersuchen diese. Im Muldestausee in Pouch haben die Behörden inzwischen ebenfalls Blaualgen nachgewiesen.

Experten warnen vor allergischen Reaktionen

Die Experten raten zur Vorsicht: „Prinzipiell handelt es sich dabei um ein natürliches Phänomen. Bei für die Bakterien günstigen Temperatur- und Lichtverhältnissen sowie einer guten Nährstoffverfügbarkeit kann es zu einer massenhaften Entwicklung kommen. Ändern sich die Bedingung in den Gewässern, verschwinden die Algen wieder“, so die offizielle Stellungnahme des Landratsamtes. Je nach Art und Ausprägung der auftretenden Cyanobakterien kann es bei Kontakt mit der Haut zu allergischen Reaktionen und Reizungen kommen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Arten Toxine bilden können. Daher: Der Kontakt mit dem Wasser beim Baden, Erfrischen oder Tränken von Tieren sollte während der Algenblüte vermieden werden.

Von Frank Schmidt/Birgit Schöppenthau