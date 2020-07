Blinde Zerstörungswut in Grimma – Polizei ermittelt

Grimma

Innere Unruhe, Wut und Fragen – so beschreibt der Grimmaer Sören Dick seinen Gemütszustand: „Warum gerade mein Auto?“ Am Montag wollte er zu verschiedenen Ämtern fahren. Doch daraus wurde nichts. Sein Chrysler 300C stand nicht mehr auf dem Volkshausplatz: „Ich hatte ihn am Vortag gegen 17 Uhr genau dort abgestellt.“ Er schaltete die Polizei ein, die ihm zeitnah mitteilte, dass sein Fahrzeug am frühen Montagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geriet und von der Feuerwehr gelöscht werden musste.

Betroffener wünscht sich mehr Polizeipräsenz

Dick traute seinen Ohren nicht. Da sein Fahrzeug eigenen Angaben zufolge keinerlei Mängel aufgewiesen habe, komme für ihn nur Brandstiftung in Frage: „Die Polizei hat das Wrack zunächst einbehalten, um es kriminaltechnisch zu untersuchen“, sagt der Mann, der aus Glauchau stammt. Seit 2000 wohnte er in und um Grimma zur Miete, ehe er mit seiner Lebenspartnerin ein Haus in der Brückenstraße kaufte. Er fühle sich wohl in der Stadt, erwarte von der Polizei aber mehr Präsenz.

Sören Dick hat seinen Chrysler 300C eingebüßt. Quelle: Haig Latchinian

Öffentlicher Toilette am Volkshausplatz für Touristen wichtig

Jeden Abend sei an Volkshausplatz und Mulde einiges los, sagt er. Auch Gruppenbildungen will er in diesem Bereich beobachtet haben. Wie berichtet, fiel dort in der Nacht zum 29. Juni die öffentliche Toilette dem Vandalismus zum Opfer. Wie die Stadt mitteilte, sei das Damen-WC gesprengt worden. Besonders für Touristen sei das Häuschen unverzichtbar. Umso betrüblicher, dass das Klo nun mutwillig demoliert wurde. Oberbürgermeister Matthias Berger spricht auf Nachfrage von Null-Toleranz gegenüber blinder Zerstörungswut.

Bettina Arnhold ärgert sich in der Schulstraße über ihren beschädigten Außenspiegel. Quelle: Haig Latchinian

Hochgradig ärgerlich, so Berger, seien auch die in der Vorwoche bekannt gewordenen Beschädigungen an Außenspiegeln zahlreicher in Schul-, Weber- und Frauenstraße geparkter Autos. Betroffen war etwa der Opel von Bettina Arnhold: „Sowohl an meinen Spiegeln als auch an denen meines Enkels hatten sich Unbekannte vergriffen.“ Kosten kommen auch auf Ford-Halterin Regina Pölitz zu: „Mein angebrochener Spiegel muss ersetzt werden.“ Sie verstehe die Welt nicht mehr: „Wer macht so was bloß?“

Anwohner fragen: Wer macht so was bloß?!

Kaputte Spiegel seien ein generelles Problem in der engen Altstadt, weiß Steffen Wandelt. Er hatte seinen Transporter vor Monaten in der Nicolaistraße geparkt. „Am nächsten Tag stellte ich fest, dass der Spiegel eingerissen war.“ Er wolle nicht ausschließen, dass der Spiegel von einem anderen Verkehrsteilnehmer touchiert wurde. Familie Schneider dagegen ist sich sicher: „Unser Volvo wurde vor einiger Zeit mutwillig demoliert. Erst hinterließen Unbekannte wahrscheinlich einen Mülleimer Druckstellen in die Seite. Davor zerkratzten sie die andere Seite wohl mit einem Schlüssel.“

Laut Therese Leverenz von der Polizei in Leipzig liefen derzeit die Ermittlungen zu den beschädigten Außenspiegeln. Was den ausgebrannten Chrysler betrifft, so komme am Dienstag der Brandursachenermittler zum Einsatz, informiert Leverenz. Wie berichtet, war durch die entstandene Hitze auch ein weiteres Auto in Mitleidenschaft gezogen worden. Oberbürgermeister Berger ergänzt, dass sich Augenzeugen der WC-Sprengung bei ihm im Rathaus gemeldet hätten: „Es liegen Autonummern vor. Ich habe sie der Polizei übergeben. Wir bleiben da dran.“

Von Haig Latchinian