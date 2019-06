Colditz/Zschirla

Auch das Unwetter am Mittwochnachmittag hinterließ seine Spuren im Muldental. Kurz nach 16 Uhr schlug am Mittwoch ein Blitz in das Dach eines Scheunenkomplexes ein und setzte ihn in Brand. Kurz darauf wurden die Colditzer Feuerwehren und die Grimmaer Drehleiter alarmiert.

Die Scheune war nicht mehr zu retten. Quelle: Sören Müller

Beim Eintreffen der etwa 60 Kameraden stand der komplette Scheunenkomplex im Vollbrand und drohte auf das nebenstehende Wohnhaus überzugreifen. Ein Innenangriff war zu der Zeit nicht mehr möglich. Mit höchster Priorität galt es das Wohnhaus zu schützen. „Mit einer Wassersperre gelang das glücklicherweise auch“, schilderte der stellvertretende Kreisbrandmeister Steffen Kunze, der die Einsatzleitung vor Ort unterstützte. „Das Feuer wurde permanent durch Windböen angefacht, sodass über Stunden immer wieder Flammen aufloderten“.

Wasserversorgung musste über längere Distanz hergestellt werden

Zudem war die Wasserversorgung schwierig und musste durch Colditzer Ortswehren teilweise über längere Wegstrecken gewährleistet werden. Am späten Mittwochabend traf dann auch das Technische Hilfswerk ( THW) ein, um die bis auf die Grundmauern niedergebrannten, vor allem einsturzgefährdeten Gebäudeteile einzureißen.

Immer wieder entfachte der Wind das Feuer neu. Quelle: Sören Müller

Dafür sollte zunächst ein THW-Bagger zum Einsatz kommen. Am Ende entschied man sich für Seilwinden. Erst am späten Abend konnten die Kräfte reduziert werden. Am Donnerstagmorgen war immer noch eine weiße Rauchsäule zu sehen, sodass der Brand die Kameraden wohl noch eine Weile beschäftigen wird. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Schon am Dienstag brannte eine Scheune in Kleindalzig nach einem Blitzeinschlag.

Von Sören Müller