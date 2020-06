Blockiert Denkmalschutz Aufweitung am Nadelöhr von Grimma?

Grimma

Vor 150 Jahren reichte die enge Bahnunterführung im Grimmaer Westen allemal aus. Am damaligen Stadtrand zuckelte wohl nur selten ein Pferdefuhrwerk durch den 1866 errichteten Mini-Tunnel. Doch als in dem Stadtgebiet ein Haus nach dem anderen gebaut wurde, erwies sich die Bahnquerung, welche Husarenstraße und Am Wolfsgraben verbindet, immer mehr als Nadelöhr. Die Situation verschärfte sich, als nach 1990 in den Gerichtswiesen der Prima Einkaufspark mit dem Kaufland errichtet wurde. Für viele Einwohner von Grimma-West ist er die erste Einkaufsadresse – und der kürzeste Weg führt auch für Fußgänger und Radfahrer durch den nicht ungefährlichen, schlecht einsehbaren Tunnel, der nur eine einzige und dazu noch holprige Fahrspur hat.

Auch Radfahrer müssen den gefährlichen Tunnel nehmen. Quelle: Frank Prenzel

Dem heutigen Verkehr ist die Nahtstelle nicht gewachsen. Selbst der Stadtbus sparte die Straße über Jahre aus. Erst mit dem erweiterten Verkehrsangebot im vorigen Jahr verbindet die Linie B auf kurzem Weg Grimma-West mit dem Bahnhof und dem PEP. Allerdings kann das Unternehmen nur einen Kleinbus einsetzen, dessen Fahrer durch die Engstelle zirkulieren muss. Er passt gerade so durch.

Grimma wünscht sich seit Jahren die Verbreiterung

Die Aufweitung des reichlich drei Meter breiten Tunnels ist seit Jahren ein Wunsch der Stadt Grimma. Die Deutsche Bahn, die die Bahnbrücke erneuern und dabei Grimmas Anliegen berücksichtigen möchte, befindet sich momentan im Stadium der Vorentwurfsplanung. Allerdings hat Oberbürgermeister Mattias Berger (parteilos) jetzt ein neues Problem ausgemacht. Den Denkmalschutz.

Ein Denkmal steht im Weg Kommentar von Frank Prenzel Die 1866 errichtete Bahnbrücke im Westen von Grimma gilt als schützenswertes Bauwerk. Sie symbolisiert ein kleines Stück der sächsischen Eisenbahnnetz-Historie und wird deshalb als Kulturdenkmal geführt. Ihre Schöpfer wären sicher stolz darauf. Doch die Brücke, ein Inbegriff für Wege, steht nun im Weg. Dem Fortschritt. Dem gewachsenen Verkehr. Denn die Unterquerung der Bahnstrecke hat sich längt zum Nadelöhr entwickelt. Wer regelmäßig die Passage nehmen muss, weiß um die gut frequentierte Straße und gefährliche Engstelle. Und Radfahrer und Fußgänger, die durch den Tunnel wollen, beschleicht regelmäßig ein mulmiges Gefühl, ob sie auf der anderen Seite auch heil heraus kommen. Um das Nadelöhr zu entschärfen und sicherer zu machen, möchte die Stadt Grimma deshalb eine Aufweitung des Tunnels, über den die Gleise führen. Sie möchte eine leistungsfähige Verkehrsader im Westen der Stadt, die heutigen Ansprüchen genüge leistet. Die Gretchenfrage ist nun: Muss dafür das Denkmal weichen? Die Mühlen mahlen bereits, die sich um diese Frage drehen. Doch es liegt auf der Hand: Die vorhandene Straße unter der Schiene kann mit dem jetzigen Bauwerk nicht breiter werden. Wie so häufig ist ein Zugeständnis gefragt, sollte nicht – völlig unsinnig – neben der alten Brücke eine zweite Brücke errichtet werden oder das Vorhaben gänzlich scheitern. Der Denkmalschutz hat unbestritten seine Berechtigung. Er hält schützend seine Hand, um bedeutende Zeugnisse der Vergangenheit zu bewahren. Er darf aber auch nicht im Wege stehen, wenn moderne Strukturen Änderungen erfordern. Um beim Fall zu bleiben: In einer neuen Brücke lassen sich gestalterisch Elemente der alten darstellen – es wäre nicht das erste Mal, das so ein Kompromiss gewählt wird.

Die Behörde im Landratsamt fordere, den alten Tunnel als Denkmal zu erhalten, erläuterte der 52-Jährige gegenüber der LVZ. „Das ist grotesk. Das würde uns zwingen, auf ein Areal vor oder hinter der jetzigen Querung auszuweichen.“ Berger hat es schon vor Augen, wie die Autos neben dem alten Tunnel durch einen neuen Tunnel fahren. Doch er ist zu allem entschlossen: „Wenn es der Denkmalschutz so weit treibt, gehe ich auf die Barrikaden.“

Grimma möchte Begegnungsverkehr ermöglichen

Berger fragt sich in dem Zusammenhang einmal mehr, ob unser Land eine „moderne, zukunftsträchtige Gesellschaft“ möchte oder unsinnigen Bestimmungen nachhängt. Die Kommune wünscht sich eine Aufweitung der jetzigen Unterführung. Die Straße soll den Vorstellungen zufolge zwei Fahrspuren bekommen, ausreichend, damit sich Personenkraftwagen begegnen können. Außerdem einen Fuß- und einen Radweg.

Das Landratsamt, in dem auch die Untere Denkmalschutzbehörde sitzt, weist auf die Bedeutung des Bauwerks hin. Die Brücke von 1866 werde im Rahmen der Historie des sächsischen Eisenbahnnetzes als Kulturdenkmal geführt, informierte Landratsamt-Sprecherin Brigitte Laux. Daher habe es vor Ort im Oktober 2019 ein erstes Treffen zwischen den Denkmalbehörden, Vertretern der Bahn sowie der Stadt Grimma gegeben. „Dort wurde die Bitte geäußert, Einsicht in die Zustandsbewertungen der in der Tragfähigkeit eingeschränkten Brücke zu erhalten“, so Laux. Ein Teil der Unterlagen sei bereits der Unteren Denkmalbehörde zugegangen, „es fehlen aber noch einige weitergehenden Berechnungen zur Statik“.

Landratsamt: Zum Erhalt noch keine Aussage

Ob die Brücke und damit die Unterführung so stehen bleiben müssen, mochte Laux nicht bestätigten. Denkmalschutz bedeute zunächst einmal grundsätzlich den Erhalt. „Das ist aber nicht immer machbar, sondern muss auch immer geprüft werden“, betonte Laux. Dazu gebe es noch keine Aussage.

Grimmas Rathauschef hadert auch, wie so oft, mit dem Tempo. Anfangs habe es von der Bahn geheißen, es werde spätestens 2020 losgebaut. Jetzt werde die Stadt auf frühestens 2025 vertröstet, sagt er.

Es kann immer nur eine Seite fahren. Fußgänger befinden sich nicht selten neben Autos im Tunnel. Quelle: Frank Prenzel

Die Deutsche Bahn äußerte sich nicht auf die Frage, ob eine Verzögerung eingetreten ist. „Wir befinden uns hier noch im Stadium der Vorentwurfsplanung“, bemerkte Erika Poschke-Frost, Sprecherin für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, und bestätigte das Aufweitungsverlangen der Stadt Grimma.

Bahn: Maßnahme nach Eisenbahnkreuzungsgesetz

„Das Vorhaben Eisenbahnüberführung Husarenstraße in Grimma ist eine Maßnahme nach Eisenbahnkreuzungsgesetz“, so Poschke-Frost weiter. Es handele sich dabei um ein Projekt, das nur gemeinsam von allen Kreuzungspartnern getragen werden kann. Derzeit versuche die Deutsche Bahn gemeinsam mit der Stadt Grimma, eine für alle Verkehrsteilnehmer optimale Lösung zur Erneuerung der Eisenbahnüberführung zu finden. Dabei „versuchen wir bestmöglich den unterschiedlichen Anforderungen – auch denen des Denkmalschutzes – gerecht zu werden“, so die Sprecherin. Weitere Details wollte sie noch nicht benennen.

Die Finanzierung der Brückenerneuerung übernimmt die Deutsche Bahn. Die Straßenplanung aber obliegt der Stadt Grimma. Dafür war schon im vorigen Jahr Geld locker gemacht worden.

Von Frank Prenzel