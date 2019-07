Grimma

Mitte Mai, um genau zu sein am Weltbienentag, warb der Regionalbauernverband Muldental für blühende Landschaften. Damit beteiligte sich der Interessenvertretung hiesiger Bauern an einer bundesweiten Aktion zur Rettung der Insekten im Allgemeinen und der Bienen im Besonderen.

Blühpaten gesucht und gefunden

„Wir machen das Land bunter“, lautete jener Slogan, mit dem Blühpaten gesucht werden, die zum Anlegen von Blühflächen animieren sollten. Den Samen dafür stellen einige Landwirte im Muldental zumeist kostenfrei bereit. Ungeachtet der Tatsache, dass gerne auch ein Obolus als Spende in die Aktion einfließen kann, um das Anliegen finanziell zu unterstützen.

Gunter Hantschmann in Naundorf ist stolz auf den Blühstreifen in seinem Dorf. Quelle: Frank Schmidt

Und so sind im Frühjahr nach Angaben des Regionalbauernverbandes Muldental etwa Hundert Hektar in der Region als Blühstreifen angelegt worden. Eine kleine Fläche davon auch in Naundorf bei Höfgen, einem Ortsteil der Großen Kreisstadt Grimma. Dort ist inzwischen all das aufgegangen, was aufgehen sollte.

Blüten ist ein Farbtupfer in der Landschaft bei Grimma

Darunter recken vor allem Perserklee, Sonnenblumen, Gelbsenf und Ölrettich dicht aneinander stehend ihre Blütenvielfalt gen Himmel. Das zieht nicht nur Insekten an, sondern auch Blicke von uns Menschen auf sich. Außerdem werden alle Sinne des Betrachters gefordert. Denn genaueres Beobachten dieser Flora und Fauna lohnt sich. Es duftet nach Blütenstaub und es summt und brummt, was das Zeug hält. Insekten quer Beet haben dieses blühende Fleckchen Erde für sich als Lebensraum entdeckt.

Der kleine Ort Naundorf südöstlich von Grimma hat sich für die Rettung der Insekten eingesetzt und einen Blühstreifen angelegt. Quelle: Frank Schmidt

Im Gegenzug, so versichert Höfgens Ortsvorsteher Hantschmann, „vermissen wir An- und Einwohner von Naundorf die sonst auf diesem Acker ausgebrachten Pestizide nicht wirklich“.

Von Frank Schmidt