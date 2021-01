Blutspende in Grimma lässt auch genesene Covid-Patienten zu Ader

Grimma

Trotz Lockdowns kann sich der Haema-Blutspendendienst auf seine treuen Spender in und um Grimma verlassen, ruft aber dringend auch Erstspender zum Aderlass. Blut spenden sei ein triftiger Grund, das Haus zu verlassen. Aktuell sei der Bestand an Blutprodukten sehr kritisch.

Zentrum in Grimma befindet sich in Käthe-Kollwitz-Straße

Im Haema-Spendenzentrum in Grimma, das sich in der Käthe-Kollwitz-Straße 6 befindet und montags, mittwochs sowie freitags von 12 bis 18 Uhr öffnet, glaubt man auf den ersten Blick nicht an Blutknappheit im Land. Schon Minuten nach Einlass sind mehrere der roten Liegen besetzt, surren die Geräte, läuft der Lebenssaft durch die Schläuche. Doch auch hier ging im vorigen Jahr, als mit Corona die Unsicherheit und Zurückhaltung einzog, das Aufkommen zurück. Genaue Zahlen nennt der private Blut- und Plasmaspendendienst, der insgesamt 41 Zentren betreibt, nicht.

Nur drei Prozent der Bevölkerung spendet Blut

„Rund zwei Drittel aller Menschen in der Bundesrepublik sind irgendwann in ihrem Leben auf Blutspenden oder daraus hergestellte Medikamente angewiesen. Leider spenden derzeit nur knapp drei Prozent der Bevölkerung“, so Sprecherin Britta Diebel von der Haema AG in Leipzig. Gerade im Lockdown sei es wichtig, dass die Bürger spenden. „Wir möchten mehr Menschen dafür gewinnen.“

Schreckliches Erlebnis bei der Armee war Impuls

Jorg Hartmann muss man das nicht sagen. Der 39-Jährige ist Stammgast im Grimmaer Zentrum, spendet – wie für Männer erlaubt – sechs Mal im Jahr Blut und versucht außerdem, zwei Mal pro Woche Plasma abzugeben. Seit 20 Jahren legt er sich zum Aderlass auf die Liege, bei Haema hat er schon über 200 Spenden geleistet. Ein schreckliches Erlebnis ließ in ihm die Erkenntnis reifen, damit anderen Menschen zu helfen. Während Hartmanns Armeezeit verblutete der Bruder eines hohen Offiziers, als bei einem Manöver ein Panzer über die Hauptarterie seines Beines rollte und kein Spenderblut zur Hand war. Der Appell des Offiziers an seine Landser, zum Blut spenden zu gehen, fruchtete bei Hartmann. „Außerdem war mein Sohn an Krebs erkrankt. „Ich weiß, was hilft.“

Haema in Grimma trotz Corona-Pandemie offen

Die Haema konnte seit der Pandemie auch ihr Spendenzentrum in Grimma jederzeit offen halten. Ein umfassendes Hygienekonzept sorgt dafür, die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten. Des Abstandes wegen müssen zwei der acht Plasmaspenden-Plätze derzeit frei bleiben, während die drei Vollblutspenden-Plätze komplett zur Verfügung stehen. Jeder Person wird beim Eintreten die Körpertemperatur gemessen und ein Fragekatalog vorlegt. Damit soll gewährleistet werden, dass sich nur gesunde Menschen die Kanüle legen lassen. Außerdem wird seit März vorigen Jahres nur noch mit Terminvergabe gearbeitet. „Dadurch verkürzen wir die Wartezeit und haben einen schnelleren Durchlauf“, erklärt Mathias Fuchs, Haema-Regionalleiter für Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Auch im neuen Jahr sei das Ziel, die Öffnungszeiten in Grimma zu halten und auszuschöpfen, erläutert Sprecherin Diebel. Vor dem Hintergrund der Pandemie sei es wichtig, das Angebot für die Bevölkerung nicht zu reduzieren. Im modernen Zentrum in der Muldestadt kümmern sich übrigens zwei Leute in der Anmeldung, ein Arzt und zwei sogenannte Operatoren um die Spender.

Von Cornona genesene Spender werden gesucht

Schnelltest auf das Corona-Virus werden vor der Blutentnahme nicht vorgenommen. Schließlich seien Kranke oder Menschen mit Symptomen von der Spende ausgeschlossen, so Diebel. Außerdem könne das Virus über Blutprodukte nicht übertragen werden, erläutert Dr. Ralf Knels, Medizinischer Direkter der Haema in Leipzig, den wissenschaftlichen Stand der Dinge. Allerdings ist die Haema sehr interessiert an Plasmaspendern, die von Covid 19 genesen sind. Denn sie haben Antikörper gegen das Virus im Blut, die für Arzneimittel aus dem Plasma gewonnen werden. Schwerkranken Patienten könne damit geholfen werden, so die Haema. In Sachsen werden seit September entsprechende Spender gezielt gesucht. Deren Krankheit muss vier Wochen zurück liegen, ehe sie spenden dürfen.

Telefon Blutspendenzentrum Grimma: 03437 / 707 650

Von Frank Prenzel