Grimma

Bis knapp an die 35 Grad-Marke sollen die Temperaturen im Verlauf dieser Woche heranreichen. Wohl dem, der die neuerliche Hitzewelle in gut temperierten Räumlichkeiten und im besten Fall mit hochgelegten Beinen aussitzen oder ausliegen kann.

Blutpräparate nur 49 Tage haltbar

Ein ideales Plätzchen, um nicht nur dieses, sondern damit zugleich etwas Gutes zu tun, ist das Grimmaer Spendezentrum des Blutspendedienstes Haema in der Käthe-Kollwitz-Straße 6. „Unsere Räumlichkeiten sind ganzjährig auf 23 Grad klimatisiert, und in ihnen stehen für Blut- oder Plasmaspenden bequeme Liegen bereit“, wirbt Haema-Sprecherin Marion Junghans in eigener Sache. Und dies aus gutem Grund. „Leider ist die Spender-Situation wie in jedem Sommer schlecht, und sie hat sich mit Ferienbeginn weiter verschlechtert“, so Junghans. „Es verlassen unsere Leipziger Zentrale aktuell mehr Präparate als hineinkommen.“

Hitzewelle bremst Spender aus

Da Blutpräparate maximal 49 Tage aufbewahrt werden könnten, sei eine Bevorratung über den gesamten Sommer hinweg nicht möglich. Entsprechend käme die neuerliche Hitzewelle zu einem ungünstigen Zeitpunkt. „Wie jeder andere Mensch wägen auch unsere Spender ab, ob sich nicht Wege vermeiden lassen, andererseits ist wie gesagt eine Stunde in unserem Spendezentrum eine gute Gelegenheit, um der Hitze zu entfliehen“, so Marion Junghans, die weitere gute Gründe für eine Spende in Grimma benennt. „Neben einer Aufwandsentschädigung stehen vor Ort Zeitungen und diverse Magazine sowie kühle und verschiedene heiße Getränke sowie Eis zur Verfügung.“

Wichtige Spendergruppe Jugend fehlt

Angebote, von denen sich in Grimma seit einigen Jahren allerdings immer weniger junge Menschen anlocken ließen, wodurch entsprechend auch die Zahl der Blut- und Plasmaspenden aus dieser Bevölkerungsgruppe rückläufig sei. „In unseren Spendezentren im ländlichen Raum spüren wir die Bewegung der jungen Leute nach dem Schulabschluss hin zu den Universitäten und Ausbildungsbetrieben in den Großstädten sehr deutlich, weil uns diese wichtige Spendergruppe fehlt“, so die Haema-Sprecherin.

Dass sich demgegenüber die Stadt Grimma in der jüngeren Vergangenheit zu einer gefragten Wohn- und Lebensregion entwickelt hat, habe auf das Spendenaufkommen keinen nennenswerten positiven Einfluss. „Junge Menschen, die eine Familie gründen und ein Haus bauen, haben in aller Regel andere Sorgen, als Blut und Plasma zu spenden, sodass zwischen den zwei für uns wichtigen Spendergruppen Jugend und Menschen jenseits der 40 Jahre eine Lücke klafft“, berichtet Marion Junghans.

Erweiterte Öffnungszeiten müssen sich rechnen

Grundsätzlich gebe es im Unternehmen zwar die Bereitschaft, die Öffnungszeiten in Grimma über die bestehenden drei Tage pro Woche – montags, mittwochs und freitags – hinausgehend zu erweitern, dies wiederum hänge aber nicht unerheblich vom Spenderaufkommen ab. „Einerseits würden wir potenziellen Spenderinnen und Spendern gern erweiterte Öffnungszeiten anbieten, andererseits müssen sich aber die damit verbundenen zusätzlichen personellen Kapazitäten für uns auch rechnen.“

Von Roger Dietze