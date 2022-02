Böhlens beliebte Landschule feierlich eingeweiht

Grimma/Böhlen

Reden, Musik und Rundgang: Am Freitag wurde das neue Schulhaus im Grimmaer Ortsteil Böhlen seiner Bestimmung übergeben. Die beliebte Oberschule mitten auf dem Land besuchen derzeit 333 Schülerinnen und Schüler aus insgesamt 78 Ortschaften.

Unter dem Dach der hochmodernen, barrierefreien Landschule befinden sich zehn Fachkabinette mit interaktiven Tafeln, zwölf Klassenzimmer, Vorbereitungsräume, eine Bibliothek und die Aula, die auch als Speiseraum dient. Das neue Gebäude bietet doppelt so viel Platz als das alte Haus in der Dorfmitte, das seinen Ursprung im Jahr 1886 hat und in den 1950er- und 1970er-Jahren erweitert wurde.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In die neue zweizügige Bildungsstätte wurden rund 12,7 Millionen Euro investiert. 40 Prozent der Summe übernimmt der Freistaat Sachsen, etwa acht Millionen Euro trägt die Stadt Grimma nach eigenen Angaben aus Eigenmitteln. Der Bau verteuerte sich durch Verzögerungen. So wollte die Stadt Colditz den Neubau stoppen und zog bis vors sächsische Oberverwaltungsgericht, das im Juni 2018 den Colditzer Antrag zurückwies. Zuletzt schlugen sich auch Auswirkungen der Corona-Krise nieder. Über eine halbe Million Euro kosteten der Bau der neuen Bushaltestelle und der Wendeschleife sowie die Verkehrserschließung.

Grundsteinlegung schon im Frühjahr 2020

Im Frühjahr 2020 war der Grundstein der neuen Schule gelegt und im Dezember jenes Jahres die Richtkrone aufs Dach gezogen worden. Nach 17 Monaten Bauzeit wird nun nach den Winterferien der Unterricht aufgenommen. Der imposante Klinker-Bau besteht aus einem Nord- und einem Südflügel, beide jeweils 70 Meter lang und 19 Meter breit. Insgesamt umfasst das aus zwei Geschossen bestehende Gebäude eine Fläche von 7300 Quadratmetern und im großzügigen Freibereich Möglichkeiten für Sport und Spiel. Die Aula/Mensa mit Fußbodenheizung besticht durch eine riesige Glasfront mit weitem Blick in die Landschaft.

Von Frank Prenzel