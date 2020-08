Bombendrohung gegen Gesundheitsamt in Grimma

Landkreis Leipzig/Grimma

Einen üblen Scherz hat sich ein Unbekannter am Wochenende in Grimma erlaubt. In der Nacht zum Samstag ging eine Bombendrohung gegen das Gesundheitsamt des Landkreises Leipzig ein, das in der Muldestadt seinen Sitz hat. Der Absender hatte eine Sprachnachricht beim Polizeirevier in Grimma hinterlassen. „Darin hatte er gedroht, in 40 Minuten eine Bombe im Gesundheitsamt explodieren zu lassen“, wie Polizeisprecherin Dorothea Benndorf am Montag erklärte. Die Drohung sei gegen 1.54 Uhr bei den Grimmaer Beamten eingegangen, die daraufhin sofort das Amtsgebäude in der Bahnhofstraße und zwei weitere Objekte des Landratsamtes überprüften. Dabei sei nichts festgestellt worden. Das Ultimatum sei ohne Vorkommnisse verstrichen.

„Unser Bereitschaftsdienst wurde durch die Polizei über die Drohung informiert, erklärte Landkreissprecherin Brigitte Laux. „Da in der Nacht keine Mitarbeiter im Gebäude waren, war außer der Polizeiarbeit nichts zu veranlassen“, berichtete sie weiter.

Für die Beamten ist die Sache indes noch nicht abgeschlossen. „Wir ermitteln wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Lebens durch Androhung einer Straftat“, so Benndorf.

