Bonpflicht – Ausnahmen sind nur in Härtefällen möglich

Landkreis Leipzig

Die seit Januar geltende Bonpflicht ( Belegausgabepflicht heißt es im Fachjargon) treibt viele um. Vor allem betroffene Einzelhändler, die zuerst verpflichtet worden sind, sich digitale Kassensysteme anzuschaffen, sehen sich zusätzlich belastet.

Die wenigsten Befreiungsanträge werden genehmig

Wer kann, stellt einen Antrag auf die Befreiung von dieser Pflicht. Die wenigsten Anträge werden positiv beschieden. Diese Erfahrung musste auch Ken Schwarze von der Bäckerei Schwarze in Bennewitz machen. Beim Finanzamt Borna sind bis zum 13. Januar zwölf Anträge auf eine Befreiung von der Kassenbon-Pflicht eingegangen.

Bäckereifachverkäuferin Petra Dier von der Filiale der Bäckerei Schwarze in Wurzen kann über die Bon-Pflicht auch nur mit dem Kopf schütteln. Täglich füllt sich der Papiereimer mit den Verkaufsbons, weil ein Großteil der Kundschaft darauf verzichtet. Quelle: Thomas Kube

Es muss eine unzumutbare Härte vorliegen

Wie viele davon mit welcher Begründung abgelehnt wurden, verrät das sächsische Finanzministerium auf Anfrage nicht. „Diese Frage kann nur allgemein beantwortet werden, da die Entscheidung über die Befreiung von der Belegausgabepflicht für jeden Einzelfall gesondert zu prüfen ist. Eine Befreiung von der Belegausgabepflicht ist nur möglich, wenn für den einzelnen Steuerpflichtigen eine besondere unzumutbare Härte besteht“, erklärt Ministeriumssprecherin Sandra Jäschke.

Ausnahmen nur bei Stromausfall oder Wasserschaden

Sachliche Härten liegen bei höherer Gewalt vor (Stromausfall, Wasserschaden, Ausfall der Kassensysteme) oder wenn die Belegausgabepflicht für den Steuerpflichtigen im konkreten Einzelfall unzumutbar ist. Jäschke: „Die aktuell vorgetragenen Argumente, mit der Erfüllung der Pflicht seien Mehrkosten verbunden und der Betriebsablauf müsse umgestaltet werden beziehungsweise werde verzögert, stellen für sich allein keine Härte dar. Diese Belastungen treffen alle Steuerpflichtigen in gleicher Weise.“

Die sächsischen Finanzbehörden würden auch keinen erhöhten Beratungsbedarf seit Einführung des Gesetzes feststellen. „Viele Unternehmen haben schon vor Einführung regelmäßig Kassenbons erstellt“, resümiert die Sprecherin. Im Dresdener Finanzministerium, an den sich der Bennewitzer Bäcker Schwarze in einen Brief gewandt hatte, um ein Einlenken zumindest in Sachsen zu werben, verteidigt man das Gesetz.

Einen generellen Manipulationsvorwurf an die Händler bedeute das Gesetz keinesfalls. Sandra Jäschke: „Die Belegausgabepflicht soll die Eingabe von Geschäftsvorfällen in ein elektronisches Kassensystem sicherstellen und dient der verstärkten Transparenz im Kampf gegen Steuerbetrug. So soll ausgeschlossen werden, dass Umsätze versehentlich oder bewusst nicht im Kassensystem erfasst werden.

Im Zusammenspiel mit anderen Vorgaben und Maßnahmen beugt die Belegausgabepflicht der Steuerhinterziehung vor und dient der gleichmäßigen Besteuerung der Unternehmen und damit einem fairen Wettbewerb. Dabei geht es keinesfalls darum, der gesamten Wirtschaft Unehrlichkeit zu unterstellen, sondern alle ehrlichen Unternehmen vor unehrlichen Konkurrenten zu schützen.“

Müssen Kunden Kassenzettel annehmen In vielen Geschäften wandern die Kassenzettel in diesen Tagen zuhauf in den Mülleimer. Manche Kunden zögern: Müssen sie ihren Bons erst entgegennehmen? Was gilt. Ob beim Bäcker, Metzger oder in der Imbissstube: Händler müssen seit Jahresbeginn bei jedem Kauf einen Kassenbon ausgeben. Nur auf Antrag können sich einzelne Betriebe davon befreien lassen. Derzeit sammeln Verbraucher so mit jedem Einkauf Kassenbelege. Muss das so sein? Entgegennehmen oder gar mitnehmen muss die Bons eigentlich niemand. „Es besteht nur die Pflicht zur Ausgabe eines Belegs und die Pflicht, diesen unmittelbar zur Verfügung zu stellen“, erklärt eine Sprecherin des Finanzministeriums. „Eine Pflicht zur Annahme des Belegs durch den Kunden sowie zur Aufbewahrung besteht nicht.“ Verbraucher dürfen den Zettel also einfach liegen lassen. Anders beispielsweise in Österreich: Dort müssen Kunden den Beleg nach Angaben des österreichischen Finanzministeriums bis außerhalb der Geschäftsräume mitnehmen. Vertreter der Abgabenbehörde dürfen die Einhaltung kontrollieren. Mit Bußgeldern müssen Einkaufende aber nicht rechnen, wenn sie den Beleg liegen lassen.

So weit, so bürokratisch. Die Belegausgabepflicht kann im Rahmen von Außen- und Kassen-Prüfungen kontrolliert werden. Sie ist eine steuerliche Mitwirkungspflicht, sagt das Gesetz. Die Kontrolle obliegt den Finanzämtern.

Von Thomas Lieb