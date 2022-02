Borna sucht noch Interviewer für Zensus-Befragung

Borna

Für den Zensus in diesem Jahr werden im Bornaer Rathaus noch Interviewer gesucht. Die Stadt ist eine von insgesamt 48 Erhebungsstellen in Sachsen. In Borna werden dabei auch die Daten für die Kommunen Kitzscher, Geithain, Frohburg und Colditz sowie Bad Lausick und Otterwisch erhoben.

Erhebung aktueller Bevölkerungsdaten

Beim Zensus, allgemein als Volkszählung bekannt, werden die aktuellen Bevölkerungszahlen, Daten zur Demografie (also etwa Alter, Geschlecht und Staatsbürgerschaft der Einwohner) erhoben, teilt Stadtsprecher Robert Scheibe auf LVZ-Anfrage mit. Es gehe aber auch um die durchschnittliche Wohnraumgröße, Leerstand und Eigentümerquote.

Zensus aller zehn Jahre

Deutschland ist wie alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union alle zehn Jahre zur Durchführung eines Zensus verpflichtet. Rechtlicher Rahmen dafür ist nach Angaben von Scheibe das Zensusgesetz. Ursprünglich sollte die bundesweite Erhebung bereits im vergangenen Jahr stattfinden, sie wurde aber wegen der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben.

Auswertung vorhandener Daten

Beim Zensus werden unter anderem bereits vorhandene Daten ausgewertet. Das gilt Scheibe zufolge für die Meldedaten aus den Registern der öffentlichen Verwaltung. Deshalb sprechen Fachleute auch von einem registergestützten Zensus. Allerdings reiche das nicht aus, weil nicht alle Angaben aus den Meldestellen präzise und aktuell seien. Deshalb gebe es Ergänzungen, um die Melderegisterauszählung statistisch zu korrigieren.

Interviewer gesucht

Für die Erhebungsstelle im Bornaer Rathaus für den Zensus 2022 werden noch Interviewer gesucht. Interessenten können sich im Rathaus bewerben. Vorgesehen sei, dass die sogenannten Erhebungsbeauftragten – nach einer Schulung – jeweils rund 100 Personen befragen, deren Anschriften per Zufallsverfahren ausgewählt werden. Dafür erhalten die Interviewer eine Aufwandsentschädigung. Die Stellen sind für die Dauer der Volkszählung bis zum 31. Dezember 2022 befristet.

Erhebungen schon im Altertum

Volkszählungen gibt es bereits seit dem Altertum. So sind im Römischen Reich bereits seit dem 5. Jahrhundert vor Christus belegt. Die bekannteste Volkszählung erfolgte im Jahr 6/7 nach Christus und wird auch in der biblischen Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium erwähnt.

Kontakt: Stadt Borna, Zensuserhebungsstelle, Markt 1, 04552 Borna, E-Mail ehst.macher@saxonia.net, Telefon 03433/9 19 00 82

Von Nikos Natsidis