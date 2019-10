Bornaer Cyclocross lockt 400 Aktive zur Witznitzer Kippe

Mit dem Querfeldeinrennen in Grimma (6. Oktober) und dem Bornaer Event „Rund um die Witznitzer Kippe“ (20. Oktober) startete auch in Sachsen die diesjährige Cyclocross-Saison. Beide wiederholt mustergültig organisierten Veranstaltungen gehören zur Bioracer Cross Challenge, die bereits zum 13. Mal ausgetragen wird. Neben dem Auftakt in Grimma und Teil zwei in Borna gehören in diesem Jahr die nicht minder spektakulären Kurse in Schwarzenberg (17. November), in Dresden (23. November/gleichzeitig sächsische Verbandsmeisterschaften) sowie das Finale am 8. Dezember in Chemnitz zur Serie.

Namensgeber und Schirmherr der Serie ist das 1986 gegründete Unternehmen Bioracer, das seinen Hauptsitz in Belgien hat und als einer der führenden Anbieter für Radsportbekleidung gilt. Der Chemnitzer Sven Lohse, der sich in besonderer Weise um die Serie verdient macht, ist Vertreter der weltweit agierenden Firma. Außerdem ist er Fachwart Cross im Sächsischen Radfahrer-Bund. Die meisten der fünf Rennen sind als nationale Rennen ausgeschrieben, und somit auch für Sportler aus den Nachbarländern Tschechien und Polen eine gute Möglichkeit, sich international zu beweisen. Neben den acht Lizenz-Klassen wird es jeweils auch ein Rennen in der Hobby-Klasse geben. Die Freizeit-Crosser fahren 30 Minuten lang, plus eine Runde. Die Rundenlänge beträgt zwei, in Dresden zweieinhalb Kilometer.