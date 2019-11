Bornaer Fotokünstler zeigt Arbeiten in der „Riff“-Galerie

Bad Lausick

„Gangsters and other stories“ erzählt der Bornaer Fotograf Thomas Noack mit seinen Bildern jetzt in der Bad Lausicker „Riff“-Galerie. Die Vernissage beginnt am 12. November, 19 Uhr, im Kur- und Freizeitbad. Noack zeigt großformatige Fine-Art-Prints auf Baumwollfaser.

Die Betrachter begegnen einem der berüchtigtsten Gangsterpärchen des vergangenen Jahrhunderts. Außerdem gibt es atemberaubende Landschaften und einfühlsame Porträts. Bereits 2017 hatte Noack Fotografien in der Galerie präsentiert.

Von es