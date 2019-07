Grimma/Borna

Gemeindepädagogin Nicole Großmann aus Borna hat sich für ihre Christenlehrekinder etwas Besonderes einfallen lassen. Mit einem Teil der Mädchen und Jungen besuchte sie die Goldschmiede-Werkstatt im Kinder- und Jugendhaus „Come In“ der Diakonie.

Im Workshop entstehen Unikate zum Mitnehmen

„Das Haus hat damit so ein geniales Angebot, was wir gern einmal nutzen wollten“, sagte Großmann, „man kann sich in der Werkstatt ausprobieren und etwas Eigenes zum Mitnehmen kreieren, was Einzigartig und dadurch sehr wertvoll ist“.

Stefan Kosiek hilft im Workshop bei der Bedienung der Werkzeuge. Quelle: Cornelia Killisch

„Come In“-Leiter Stefan Kosiek stellte den Kindern zuerst den großen Werktisch aus dem 19. Jahrhundert vor. „Der ist sehr gesellig, hier sitzt man im Kreis“, erklärt der Sozialpädagoge und Goldschmied.

Zum Handwerk gehören Wissen in Mathe und Physik

Karl, Stella und Nina nehmen Platz und bekommen eine Kurzeinführung in eine uralte Handwerkstechnik. Ganz nebenbei lernen sie dabei etwas über Physik, Chemie und Mathematik: Der Umfang eines Rings und damit die Länge des Werkstücks muss schließlich mit der Kreiszahl Pi berechnet werden, es geht um Bestandteile von Legierungen, Eigenschaften von Edelmetallen und anderes. In nur zweieinhalb Stunden fertigen sie sich ihren eigenen Ring an und sind begeistert: „So etwas nicht zu kaufen, sondern selbst zu machen – das ist cool“, sagt Karl.

Grimmaer Goldschmiede-Werkstatt auch in Ferien geöffnet

Auch in den Sommerferien ist die Goldschmiede-Werkstatt des „Come In“ geöffnet. Workshop I (bevorzugt für Ältere ab circa 14 Jahren): 15. bis 19. Juli, Workshop 2 (bevorzugt für Jüngere ab circa 9 Jahren): 22. bis 26. Juli, jeweils von 10 bis 15 Uhr. Es gibt noch freie Plätze. Die Workshops werden durch den Freistaat Sachsen als Mikroprojekt im Rahmen des Landesprogramms „Integrative Maßnahmen“ gefördert. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldung: Telefon 03437/912995, 0176/57743093, stefan.kosiek@diakonie-leipziger-land.de

Von Cornelia Killisch