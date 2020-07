Borsdorf: Verletzte nach Auffahrunfall auf B 6

Borsdorf

Am Donnerstagmorgen kam es auf der B 6 in Borsdorf zu einem Auffahrunfall. Ein 74-Jähriger war dort Richtung Leipzig unterwegs. Nach der Kreuzung Panitzscher Straße fuhr er auf das vorausfahrende Fahrzeug einer 30-Jährigen auf. Die bremste verkehrsbedingt.

Verursacher war vermutlich unaufmerksam

Wie die Polizei berichtet, kam es wahrscheinlich aufgrund von Unaufmerksamkeit des Mannes zu dem Unfall. Der 74-Jährige und dessen 21-Jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen einer fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

Von vag/LVZ