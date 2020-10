Borsdorf

Papa Uwe Weihmann (53) und Junior Lorenz (11) strahlen über beide Ohren: RB hat gewonnen. 4:0 gegen Schalke. Das Beste: Vater und Sohn hatten Losglück, durften trotz Corona ins Stadion: „Wir mussten zwei Stunden vorm Spiel durch den Einlass, waren die Allerersten im weiten Rund“, sagt Uwe Weihmann. Er war glatt zum Weihnachtsmann geworden, als er mit den Tickets gewedelt hatte. Denn Klein-Lorenz ist großer Fußballfan. Beim SV Pa-Bo ( Panitzsch-Borsdorf) fing er als Fünfjähriger an und kickt inzwischen für Lok Engelsdorf.

Fußballer Lorenz kickt auch schon mal im heimischen Garten. Quelle: Haig Latchinian

Wenn Sohnemann ackert und rackert, steht nicht selten die ganze Familie am Rand. An der Seitenlinie lernte Mutti Beate Arndt (50) die jetzige Klavierlehrerin von Tochter Nora (13) kennen: Meike heißt sie, wohnt in Engelsdorf – auch sie feuert ihren kickenden Sohn an. Seitdem schlägt Beate Arndt mittwochs immer zwei Fliegen mit einer Klappe. Nach der Arbeit sackt sie ihre Kinder ins Auto. Erst setzt sie Lorenz beim Training ab und düst dann mit Nora weiter zur Klavierstunde. In der Zwischenzeit besorgt sie den Einkauf und holt Nora auf dem Rückweg wieder ab.

„ Papa kann nur Nudeln und grillen“

Und Lorenz? „Ach, der trainiert über zwei Stunden“, lacht Beate. Eh die Fußballer aus der Hüfte kämen, sei das Abendbrot zu Hause in Borsdorf längst fertig. „ Papa holt mich dann ab“, meldet sich Lorenz zu Wort und ergänzt: „Mutti macht immer leckere Sachen. Papa kann sowieso nur Nudeln oder grillen. Am Ende würde es gegrillte Nudeln geben ...“ Die vier lachen. Ja, ja, die Mutti: Beate Arndt schmeißt den Laden. Sie ist es gewohnt zu improvisieren. In Leipzig geboren und aufgewachsen, machte sie nach der zehnten Klasse die Ausbildung zur Notenstecherin.

Nach der Wende musste sie sich neu orientieren, arbeitete als Ankleiderin im Theater und holte das Abitur nach. Anschließend studierte sie Medientechnik, bis ihr erstes Kind kam: Jonas. Wenig später folgte das zweite: Pia. Dann war erstmal Schluss mit büffeln. Eigentlich wollte sie immer Möbeldesign studieren. Aber Burg Giebichenstein? Für sie damals eher Wolkenkuckucksheim. Tatsächlich schulte sie 2004 im Rahmen der Erwachsenenqualifizierung zur Tischlerin um. In der Firma lernte sie ihren neuen Partner, Uwe, kennen. Er war ihr Vorgesetzter.

Borsdorfer Tischlerei ist über 100 Jahre alt

Auch Uwe Weihmann brachte aus seiner ersten Beziehung zwei Kinder mit: Felix und Philipp. Uwe, Ur-Borsdorfer, entstammt einer alten Tischlerei-Dynastie. Schon sein Ur-Großvater, Hermann Wendt, war Tischler auf dem Nachbargrundstück. Seine Oma Liselotte Kilian führte die Firma weiter. Später stiegen auch Mutter Barbara als Angestellte und Vater Manfred Weihmann als Brigadier in den verstaatlichten Betrieb ein. Nachdem Beate Arndt 2007 mit ihren beiden Kindern nach Borsdorf zog, wohnten in Uwes Elternhaus acht Personen.

Uwe Weihmann mit seinen Söhnen Philipp (l.) und Felix. Quelle: privat

Unten die inzwischen verstorbenen Eltern, oben Uwe mit den Söhnen sowie Beate mit ihren beiden Kindern. 2009 eröffneten Uwe und Beate die zwischenzeitlich leer stehende Tischlerei der Altvorderen neu. Zusammen mit Kollegen Frank Jentzsch stellen sie Möbel her und gelten bei Innenausbau sowie Überdachungen als gute Adresse. „Die Auftragsbücher sind gefüllt“, sagt Uwe. Die großen Kinder sind längst flügge: Jonas (25) studiert, Pia (24) kennt sich in der Elektrik aus. Philipp (26) ist beim Konsum, Felix (28) bei Porsche. Felix nannte seinen Sohn Kilian, in Erinnerung an seine gleichnamige Ur-Omi.

Familienfreundliches Borsdorf

Nun ist die Familie zu viert. Uwe und Beate mit ihren gemeinsamen Kindern: Nora und Lorenz. Das Mädchen und der Junge besuchen das Gustav-Hertz-Gymnasium in Heiterblick. Im Unterschied zur Penne in Borsdorf ist es staatlich. „Ach, bis dahin ist es nur ein Katzensprung“, winken Nora und Lorenz ab. Die 5,9 Kilometer können sie wahlweise mit dem Fahrrad, der S-Bahn oder dem Bus zurück legen. Die Schülerfahrkarte für zwei Zonen koste pro Person 280 Euro und sei 365 Tage gültig.

Grüße vom Balkon: Uwe Weihmann, Lorenz, Nora und Beate Arndt fühlen sich sichtlich wohl in Borsdorf. Quelle: Haig Latchinian

Nie hätte sie gedacht, in Borsdorf jemals glücklich werden zu können, gibt die gelernte Großstädterin Beate Arndt zu: „Aber wir sind es!“ Die Gemeinde mit Spielplatz, Kindergarten und Schule sei sehr familienfreundlich. Läden, Ärzte, Sparkasse – alles könne man bequem zu Fuß erreichen. Und bis Leipzig seien es lediglich zwölf Kilometer. Kein Wunder, dass die bereits ausgeflogenen Kinder noch immer gern zu Besuch ins Borsdorfer Nest kommen. Philipp, wenn er sich den Lada ausborgt, und Felix, um den kleinen Kilian zu zeigen.

Dorf kann auch Kultur

Nora und Lorenz freuen sich schon riesig, mit Pia und Jonas auf die Leipziger Kleinmesse zu gehen. Schließlich fiel der Rummel auf der hiesigen Trabrennbahn diesmal aus – Corona lässt grüßen. Dabei biete auch Borsdorf kulturell viel, gibt Papa Uwe Weihmann zu bedenken: „Weihnachtsmarkt und Gewerbemesse – ganze Generationen von Kindern sind da aufgetreten.“ Ich auch, triumphiert Lorenz. Er werde das nie vergessen, weil er dabei von der Bühne gepurzelt sei und getröstet werden musste.

Zur Kiesgrube Kleinpösna seien es mit dem Rad nur 20 Minuten. Auch die schöne Aussicht vom Kohlenberg ist ohne Auto machbar. Vom Spaziergang durch den Tresenwald ganz zu schweigen, sagt Mutti Beate. Das PC sei gleich um die Ecke und auch Wurzen eine Reise wert: „Als wir für Nora ein Paar Sommerschuhe suchten, wurden wir dort fündig.“ So nun müsse sie sich verabschieden, zur Rückenschule, lacht Beate. Sprach’s und geht nur ein Haus weiter. Der Rest kümmert sich um die noch nicht erwähnten Familienmitglieder: vier Hühner und zwei Kaninchen.

Von Haig Latchinian