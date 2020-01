Ehemalige Russenkaserne in Grimma brennt

Grimma

Auf dem Gelände der ehemaligen Sowjetarmee in Grimma loderten am Montagmorgen gegen sechs Uhr Flammen aus einem Gebäude. Gut zwei Dutzend Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Grimma und Hohnstädt mussten sich den Weg bahnen in die etwa 100 Quadratmeter große Baracke am Broner Ring.

Dachstuhl teils eingestürzt

Dort waren Teile des Dachstuhles in Brand geraten, die ohnehin durch Witterungseinflüsse bereits zerstört waren, da die Dachhaut, bestehend aus Wellasbest, eingestürzt war. Das in den Fahrzeugen mitgeführte Wasser diente dem ersten Löschangriff. Für eine stabile Wasserversorgung wurde ein Hydrant in knapp 150 Meter Entfernung angezapft. Die einstige „Russenliegenschaft“, so informierte die Stadtverwaltung Grimma auf LVZ-Nachfrage, befindet sich in der Hand einer privaten Erbengemeinschaft und werde aktuell nicht gewerblich genutzt. Auch deshalb habe laut Feuerwehr zu keinem Zeitpunkt Gefahr in Verzug bestanden.

Die Floriansjünger stoßen auf unwegsames Gelände, um die Flammen löschen zu können. Quelle: Frank Schmidt

Dennoch sei es nicht ganz einfach gewesen, an die Glutnester heranzukommen. Dafür mussten sich die Kameraden mit Kettensägen den Weg freischneiden. Die Brandursache sei unklar, Brandstiftung aber nicht ausgeschlossen, war aus Kreisen der Feuerwehr zu vernehmen. Mutmaßliche Beweismittel habe man schon sichergestellt. Obwohl der Löscheinsatz gegen 8.30 Uhr beendet werden konnte, harrten dennoch einige Floriansjünger vor Ort aus, um Flammen aus versteckten Glutnestern zeitnah löschen zu können.

Stadtverwaltung Grimma trifft sich mit Eigentümer

Indes hat Oberbürgermeister Matthias Berger nach eigenen Angaben noch für Montag einen Vororttermin mit Vertretern der Erbengemeinschaft anberaumt, um über das weiter Prozedere mit der Brandruine auf dem Gelände zu sprechen.

Von Frank Schmidt