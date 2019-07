Grimma

In Grimma sind am letzten Schultag die Kaffeemaschinen kalt geblieben. Ein Brand im Umspannwerk in der alten Poststraße hat gegen fünf Uhr die Stromversorgung der Muldestadt sowie einiger umliegenden Ortschaften in den frühen Freitagmorgenstunden lahmgelegt. Ein am Umspannungswerk vorbeifahrender Bürger hatte gegen 4.30 Uhr schwarzen Rauch aus einem Travohaus kommen gesehen und Alarm geschlagen.

Großflächiger Stromausfall

Betroffen sind laut Energieversorger Otterwisch und Belegershain, aber auch Mutzschen und Nerchau sowie Döbeln.

Nach ersten Informationen der Feuerwehr vor Ort gab es einen Schwelbrand im Schaltraum eines Travohauses auf dem Gelände des Umspannwerkes. Schwarzer Rauch suchte über Lüftungsklappen den Weg ins Freie. Ein ungehindertes Eingreifen der Feuerwehren aus Grimma und Hohnstädt ist aber aufgrund der Hochspannung so einfach nicht möglich gewesen. Zunächst bedurfte es einer Freigabe durch den Energieversorger, der die Schalteinrichtung stromlos machen und erden musste.

Und das geschah gegen 6.45 Uhr. Erst dann konnten die Kameraden mit CO²-Löschern den ersten Löschangriff starten. In Heller und Pfennig lasse sich der Schaden derzeit nicht beziffern. Sicher sei nur, so die Kameraden vor Ort, dass laut Energieversorger die Stromversorgung bis mindestens Mittag unterbrochen sein werde. Und das führt zu erheblichen logistischen Problemen. Davon betroffen sind in erster Linie Seniorenheime und Krankenhäuser sowie Kindereinrichtungen, in denen bereits erste Kinder von ihren Eltern abgegeben worden, ohne freilich wissen zu können, wie sich die Lage entwickelt. Oberbürgermeister Matthias Berger ist zur Krisenbesprechung vor Ort und koordiniert in enger Abstimmung mit Energieversorger und Feuerwehr das weitere Vorgehen und Handeln.

Das Leben geht weiter

Gegen 7.30 Uhr informierte Berger darüber, dass gleichwohl Grimma „großflächig betroffen“ sei, temporär – so auch im Stadthaus und in der Straße des Friedens – schon wieder Strom anliegen würde. Ob dies nachhaltig sei, vermochte er nicht zu sagen. Ziel sei es, bis Mittag die komplette Stromversorgung wieder herzustellen. Während das Krankenhaus der Stadt über eine Notstrom-Eigenversorgung verfüge, sei ein Schwerpunkt, die Notstromversorgung für Seniorenheime herzustellen. Schulen werden nicht geschlossen, sodass die die Zeugnisausgabe bei Tageslicht erfolgen könne. Und die Kindertagesstätten seien „clever genug, um mit dieser Situation umzugehen“, war sich Berger sicher.

Von Frank Schmidt