Brandis: Einbrecher klauen Tresor

Brandis

Die Kriminalpolizei ermittelt in Brandis wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall. Dort brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag bisher Unbekannte in ein Geschäft ein.

Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten die Einbrecher die Notausgangstür des Geschäftes auf. So verschafften sie sich den Zugang zum Verkaufsraum. Von dort aus hatten die Unbekannten zudem Zugang in das Lager sowie die Büroräume. Auf bisher unbekannte Weise entwendeten die Unbekannten auch einen fest eingebauten Tresor samt Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich und durchsuchten die Büroräume. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Von vag/LVZ