Brandserie kostet Parthenstein mehrere Tausend Euro

Parthenstein

Nach wie vor macht ein Feuerteufel der Gemeinde Parthenstein zu schaffen. Was das für den Ort bedeutet, wie er bisher durch die Corona-Krise kam und was er für die Zukunft erwartet, darüber sprach die LVZ mit Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos).

Frage: Wie oft hat es vergangenes Jahr im und um den Ortsteil Pomßen gebrannt?

Jürgen Kretschel: Wir hatten 32 Brände, den letzten am 3. Januar.

Was bedeutet das für die Feuerwehr ihres Dorfes?

Das ist für die Kameraden frustrierend. Sie werden extrem belastet, wenn sie 6.30 Uhr anstatt zur Arbeit zum Einsatz müssen, von dem keiner weiß, was ihn erwartet. Gott sei Dank kam es bisher nur zu materiellen Schäden außer jetzt im Januar, als sich ein Kamerad verletzte und im Krankenhaus behandelt werden musste.

Welche finanziellen Auswirkungen haben die Brände auf die Gemeinde?

Für Kameraden, die wegen der Einsätze auf Arbeit ausfallen, müssen wir Lohnkostenersatz an die Unternehmen bezahlen. Hinzu kommen die Kosten für die Reinigung der Kleidung und Fahrzeuge, die Trocknung der Schläuche und manches mehr. So sind schon über 10 000 Euro zusammengekommen, die der Kommune an anderer Stelle fehlen.

Gewerbesteuer fließt

Wie sieht die finanzielle Lage der Gemeinde aus?

Kostensteigerungen gehen nicht an uns vorbei, unter anderem für Personal und Energie. Leider mussten die Grundschule und Kindereinrichtungen wegen Corona teilweise geschlossen werden beziehungsweise ihre Öffnungszeiten verkürzen. Den Eltern wurden und werden anteilig Elternbeiträge erstattet. Dies belastet uns natürlich finanziell ebenfalls. Im Gegenzug sind die Einnahmen ungefähr gleichbleibend. Zum Glück aber zahlen unsere Betriebe Gewerbesteuer; wir haben vor allem Branchen, die nicht so stark von Corona betroffen sind.

Sie kennen also keine finanziellen Nöte?

Kann man so sagen. Aber das ist kein Anlass, in Euphorie zu verfallen und zu sagen, Geld spiele keine Rolle. Jede Investition müssen wir auf ihre Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit überprüfen.

Hülle an neuer Kita dicht

Das betrifft sicherlich auch Ihr größtes laufendes Projekt. Welchen Baustand hat die neue Kindertagesstätte in Pomßen erreicht?

Dach und Fassaden sind fertig, vor dem Winter war die Hülle dicht. Es wurde eine provisorische Heizung eingebaut, so dass die Innengewerke problemlos weiterarbeiten konnten. Parallel arbeiten Trockenbauer, Elektriker sowie Lüftungs- und Sanitärinstallateure.

Lässt sich der Zeitplan halten?

Das ist schwer zu schätzen. Wir wissen nicht, wie viel Personal den Firmen durch Corona ausfällt und welches Material aufgrund der weltweiten Probleme verfügbar ist. Es gilt aber immer noch meine Vorgabe, am 30. Juni fertig zu sein.

Verkehr im Gewerbegebiet rollt

Der zweite große Brocken war die Schaffung einer ordentlichen Straße durchs Gewerbegebiet Großsteinberg, auf der schon der Verkehr rollt. Sie ist also komplett fertig?

Ja, bis auf die Schlussvermessung. Wir sind im geschätzten Kostenrahmen von 940 000 Euro geblieben und haben den Bauablaufplan eingehalten. Der Standort wurde damit erheblich aufgewertet, Anlieger und Anlieferer profitieren davon.

Welche Hoffnungen hegen Sie für dieses Jahr?

Zunächst einmal, dass Normalität eintritt. Unsere Vereine haben schwer zu leiden, wenn alles gecancelt wird. Wir würden gerne unsere Einrichtungen wieder für private Feiern vermieten. Aber ich vertraue da ganz den Wissenschaftlern. Bei der Umsetzung ihrer Ratschläge gibt es jedoch nach meiner Meinung noch Luft nach oben.

Wo sehen Sie da Potenzial?

Es gibt viel Hickhack untereinander, und ich werde das Gefühl nicht los, dass keine klare Linie existiert, was gemacht werden soll. Unmut bringt es, wenn bei Bundestagsabgeordneten der Genesenen-Status weiterhin sechs Monate gilt, während er bei der Bevölkerung auf ein Viertel Jahr verkürzt wird. Das war eine komplette Fehlentscheidung.

Neues Gerätehaus für Pomßen

Abgesehen von der Hoffnung auf Normalität, was erwarten Sie investitionsmäßig für dieses Jahr?

Unser neuestes Projekt ist ein modernes Feuerwehrgerätehaus für Pomßen. Die Bedarfsanmeldung haben wir ans Landratsamt geschickt. Dort wird entschieden, ob es förderfähig ist. Ich gehe davon aus, dass es 1,5 Millionen Euro kosten wird. Bei einer Zusage würden wir 430 000 Euro erhalten, den Rest müssten wir selber bezahlen.

Wie wollen Sie den Eigenanteil finanzieren?

Wahrscheinlich über einen Kredit. Ich hoffe, dass wir jenen verwenden können, den wir für den Kita-Bau im Haushalt eingeplant hatten, bisher aber noch nicht in Anspruch nehmen mussten. Das hängt aber von der Schlussrechnung für die Kita ab.

Weiter warten auf Radwege

Wird endlich der Radweg von Klinga nach Naunhof gebaut?

Von uns aus würde es gehen, aber Naunhof hat ihn für seine Seite gestrichen. Es würde keinen Sinn ergeben, an der Gemarkungsgrenze aufzuhören.

Gibt es dann wenigstens grünes Licht für den Radweg von der Hammeldrehe nach Großsteinberg am See?

Die Eigentümer, deren Land gebraucht wird, wurden angeschrieben. Nach meiner Kenntnis gaben alle ihre Zustimmung. Es kann also ausgeschrieben und gebaut werden. Das ist allerdings Sache des Freistaats.

Hoffnung für Grethen

Dieser ist auch für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Grethen verantwortlich. Geht dort etwas los?

Lieber hätte ich gesehen, wir wären schon fertig. Das Projekt lag schon vor zehn Jahren auf dem Tisch, der Zustand der Staatsstraße 38 hat sich seitdem weiter verschlechtert. Nun hat wenigstens der Planfeststellungsbeschluss vom vergangenen Jahr Bestandskraft und ist nicht mehr angreifbar.

Das heißt, es wird dieses Jahr mit den Arbeiten begonnen?

Es läuft die Ausführungsplanung für die vier Bauabschnitte. Ich nehme an, der erste wird die Beiersdorfer Straße betreffen. Schön wäre es, nächstes Jahr würde dort gebaut. Früher wohl kaum.

Von Frank Pfeifer