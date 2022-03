Brandstiftung? Mülltonne neben der Grundschule Belgershain brennt

Belgershain

Alarm für die Feuerwehr am späten Freitagabend. Die Brandschützer wurden gegen 22.30 Uhr in die Belgershainer Feldstraße gerufen. Unbekannte hatten den Inhalt einer Blechmülltonne entzündet, die auf dem frei zugänglichen Gelände der Grundschule stand. Der Abfallbehälter geriet in Vollbrand, und es drohte ein Übergreifen des Feuers auf eine nebenstehende Papiermülltonne, hat die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag mitgeteilt.

Allerdings konnte ein Anwohner die Papiertonne entfernen, sodass sich die Flammen weder auf diese noch auf die Fassade der angrenzenden Grundschule ausbreiten konnten. Die Freiwilligen Feuerwehren Belgershain und Threna löschten den Brand, so die Polizei weiter. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Brandstiftung aufgenommen.

