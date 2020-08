Colditz

In der Wassergasse in Colditz brannte gegen 21.45 Uhr am Mittwochabend ein Altkleidercontainer. Nach Polizeiangaben hatten Unbekannte diesen angezündet. Auch eine Wiese entlang eines Zauns brannte auf einer Fläche von 50 Quadratmetern. 23 Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Colditz konnten beide Feuer löschen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und prüft, ob beide Fälle zusammenhängen. Der Container wurde vollständig zerstört.

Von lvz