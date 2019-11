Breitband GmbH: Sitze im Aufsichtsrat heiß begehrt

Landkreis Leipzig/Nerchau

Haken drunter: Zwei wichtige Personalentscheidungen segneten die Kreisräte auf ihrer Sitzung am Mittwochabend in Nerchau ab. Annette Vetten wurde zur neuen Leiterin des Jugendamtes ernannt. Dem Amt für Straßenbau steht ab sofort Dorothea Gronemann vor. Beide hatten die jeweiligen Bereiche bereits kommissarisch geführt.

Dorothea Gronemann arbeitet bereits seit 1991 in der Kreisbehörde, seit 1995 als Sachgebietsleitern für Hochbau, ab 2008 zeichnete sie auch für die Kreisstraßen verantwortlich. Nach dem Ausscheiden von Dirk Rasch lag die Verantwortung für rund 139 Mitarbeiter bereits auf ihrem Tisch.

Chefin des Jugendamtes kündigt neue Strukturen an

Annette Vetten stieg 2017 als Sachgebietsleiterin für Unterhaltsangelegenheiten in die Kreisverwaltung ein. „Wir werden einige Strukturveränderungen vornehmen“, kündigte sie vor den Kreisräten an. So sei geplant, den Allgemeinen Sozialen Dienst künftig mit Teamleiterin zu bestreiten, dies soll ab 1. Januar 2020 wirksam werden.

Einen neuen Leiter wird zudem der Bereich Besondere Soziale Dienste erhalten, zu dem unter anderem die Adoptionsvermittlung und der Pflegekinderdienst gehören. Die derzeitige Verantwortliche geht in den Ruhestand – „auch hier sollen demnächst neue Strukturen greifen“, kündigte Vetten an.

Kreisräte entscheiden über Aufgaben des Vize-Landrates

Beide Personalien wurden einstimmig bestätigt, ebenso wie die Änderung der Geschäftskreise der beiden Beigeordneten. Das Gesundheitsamt, erst 2017 dem Vize-Landrat Gerald Lehne zugeordnet, wechselt zurück in die Verantwortung der Zweiten Beigeordneten Ines Lüpfert. Zudem wird eine Stabsstelle Digitalisierung installiert, die Lehne untersteht.

Für die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates der Breitband GmbH mussten die Kreisräte gleich zwei Mal an die Urne. Quelle: Simone Prenzel

Die meiste Zeit ging bei der Besetzung des Aufsichtsrates der Breitband GmbHdrauf.

Geheime Wahl und Stichwahl

Die zwei Sitze für Kreisräte waren heiß begehrt, weshalb eine geheime Wahl stattfinden musste. Drei Bewerber hatten ihren Hut in den Ring geworfen: Thomas Pöge (CDU-Fraktion), Jens Spiske (UWV) sowie Michael Franz ( Bündnis 90/Grüne). Auf Pöge entfielen 45, auf Spiske 36 und auf Franz 34 Stimmen. „Damit ist Thomas Pöge gewählt, zwischen den beiden anderen Kandidaten macht sich eine Stichwahl erforderlich“, so Graichen. Diese entschied schließlich der Markranstädter Bürgermeister Spiske mit 37 Kreuzen knapp für sich. Franz kam auf 31 Stimmen. „Damit“ so Graichen, „gehören die beiden Vertreter von CDU und UWV dem Aufsichtsgremium an.“

Von kommunaler Seite sind die Bürgermeister von Bennewitz und Colditz, Bernd Laqua und Robert Zillmann, vertreten. Ebenso Bernd Beyer, Geschäftsführer der Westsächsischen Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (WEV) am Standort Cröbern.

Von Simone Prenzel