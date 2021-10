Grimma

Schnelles Internet? Mit dem Baustart fürs Grimmaer Glasfasernetz ist in diesem Jahr wohl kaum noch zu rechnen. „Es stehen nach wie vor Genehmigungen übergeordneter Behörden aus“, erklärt Grimmas Breitband-Koordinator Steffen Pufka. Konkret geht es zum Beispiel um die Schachterlaubnis des Landratsamtes für Kreisstraßen.

Eine Baustelle ganz anderer Natur ist die Versorgung an sich. Den Ausbau der sogenannten weißen Flecken, das sind Grundstücke mit einer Internetverbindung unter 30 Megabit je Sekunde, bekommt Grimma von Bund und Land komplett bezahlt. Rund 50 Millionen Euro sind der Stadt zugesagt, etwa 5800 Anschlüsse werden bis ins Haus gelegt – kostenlos für die privaten und gewerblichen Internet-Nutzer. Mehr aber geht zur Zeit nicht.

Grimmas OB sieht bei den grauen Flecken nicht mehr schwarz

Dabei fördert der Bund seit April auch das Ausmerzen sogenannter grauer Flecken, also Gebiete mit einer Internetversorgung von weniger als 100 Megabit pro Sekunde. Allerdings nur zu 50 Prozent, und der Freistaat Sachsen hat sich zur Kofinanzierung bislang nicht erklärt. Noch vor wenigen Wochen hatte Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) deshalb gemeint, dass er für diese rund 2000 Anschlusspunkte in Grimma nicht grau, sondern schwarz sehe. Müsste die Stadt die Hälfte der Kosten selbst tragen, hatte er gesagt, wären das um die acht Millionen Euro. „Das können wir uns nicht leisten.“ Inzwischen ließ der Rathauschef durchschimmern, dass auf Landesebene Bewegung in die Sache kommt. Es gebe Anlass zu „vorsichtigem Optimismus“. Er kann sich auch vorstellen, bei der Breitband GmbH des Landkreises anzuklopfen.

Berger zufolge wird es aber 2022 oder 2023 bereits zum nächsten Schwellenwert von 200 Mbit/s kommen. „Dann fängt das wieder von vorne an.“

Leerrohre möglich: Aber nur auf dem direkten Weg

Dabei wäre es wirtschaftlich sinnvoll, beim Bau des städtischen Breitband-Netzes gleich jedes unterversorgte Haus mit anzuschließen. Wenigstens dürfe die Stadt hinsichtlich der grauen Flecken Leerrohre auf jene Grundstücke legen, an denen der Bautrupp auf direktem Weg vorbei kommt, erklärt Breitband-Koordinator Pufka. Offen sei die Frage des Hausanschlusses. „Wir bereiten die grauen Flecken mit vor, aber die Finanzierung ist eben noch nicht gesichert“, so Pufka. „Wir würden die Projekte gern parallel durchführen.“

Die Vodafone wird das Grimmaer Breitband-Netz betreiben. In Grimma warb sie großflächig mit ihren eigenen Produkten. Quelle: Frank Prenzel

Die Stadt Grimma hat aus dem Glasfaserprogramm noch nicht einen einzigen Euro abgerufen. Auch nicht für Planungsleistungen, weil dafür zunächst ein bestimmter Prozentsatz erreicht werden muss. Pufka zufolge ist hier die Kommune bislang in Vorkasse gegangen. Den Bau des Glasfasernetz hat die Stadt in sieben Cluster unterteilt – Dürrweitzschen, Grimma-Nord, Grimma-Süd, Großbothen, Roda, Neunitz und Nerchau. An diesen Orten werden die Hauptverteiler stehen.

Sieben Cluster – losgehen soll es in Dürrweitzschen

Losgehen soll es mit dem Ausbaucluster Dürrweitzschen, wobei das Dorf Dürrweitzschen selbst in Hand der Telekom ist. „Von hier aus geht es in die anderen Ortslagen “, erläutert Pufka. Nach wie vor stünden aber behördliche Genehmigungen aus. Wenn die Kommune eine Kreisstraße aufbuddeln möchte, braucht sie den grünen Stempel des Landratsamtes. Bei den Berechtigungen zur Verlegung geht es Pufka zufolge aber auch um Staats- und Bundesstraßen und nicht selten um Natur-, Denkmalschutz- oder Gewässerfragen. „Erst wenn alle Genehmigungen vorliegen, können wir die erste Bauleistung vergeben.“

Nach der Ausschreibung rücken die Bagger aber noch immer nicht an. Denn der Fördermittel-Geber prüft das Angebot, beim Glasfaser-Ausbau ist das im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums die Atene Kom GmbH. Erst nach dem grünen Licht dieses Förderträgers darf die Stadt Grimma den Auftrag auslösen. Es laufe alles „sehr langsam“, sagt der Breitband-Koordinator. Oberbürgermeister Berger ist dennoch zuversichtlich, in Grimma in drei bis vier Jahren die weißen Flecken getilgt zu haben.

Von Frank Prenzel