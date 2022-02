Grimma

Am Sonnabendmorgen wurde bei der Rettungsleitstelle ein Mülltonnenbrand in Grimma gemeldet. Drei Abfalltonnen waren am Gänseberg in Vollbrand geraten. Es drohte ein Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Einfamilienhaus, wurde gegen 7.30 Uhr mitgeteilt. Den Anwohnern gelang es, das Feuer an den Tonnen weitgehend zu löschen.

Die Feuerwehr Hohnstädt, die wegen eines vermeintlichen Dachbrandes alarmiert worden war, übernahm dann. Die Kameraden kontrollierten die Gebäude und kühlten die Fassade. Schließlich wurde eine Wärmebildkamera der Feuerwehr Grimma eingesetzt, um mögliche versteckte Glutnester aufzuspüren.

Der Sachschaden wird von der Polizeidirektion Leipzig auf etwa 6000 Euro geschätzt, da auch die Hauswand sowie Türen beschädigt wurden. Die Ursache war vermutlich ein Schwelbrand, der mittels der in den Mülltonnen entsorgten nachglimmenden Asche entstanden war. Die Polizei hat die Ermittlungen dahingehend zu einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Von LVZ