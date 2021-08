Briefwahl startet: Was die Grimmaer dazu wissen müssen

Grimma

Die Stadt Grimma geht davon aus, dass zur Bundestagswahl jeder zweite Wähler seine Stimme per Briefwahl abgibt. „Wir rechnen mit etwa 8000 Briefwählern“, sagt die Leiterin des Bürgeramtes, Martina Lehnigk, bei der in Grimma die organisatorischen Fäden zur Wahl zusammen laufen. Vor vier Jahren lag der Anteil der Briefwähler in der Muldestadt und ihren Ortsteilen bei 19 Prozent – bei einer Wahlbeteiligung von 71 Prozent.

Die Stadtverwaltung sieht sich aber gut vorbereitet. So wurde die Briefwahlstelle dieses Mal im historischen Rathaus auf dem Markt statt im Meldeamt im Stadthaus eingerichtet. Hier ist auch mehr Platz, um den Hygienevorschriften gerecht zu werden. Sie öffnet am 30. August und kann nun knapp vier Wochen lang zu den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung angesteuert werden. Und neben den 26 Wahllokalen, die am 26. September von 8 bis 18 Uhr an die Urne rufen, richtet die Kommune gleich fünf Briefwahlbezirke ein.

Blick nach Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg

Um in Pandemie-Zeiten den Briefwahl-Anteil einschätzen zu können, warfen Lehnigk und ihre Mitstreiter einen genauen Blick auf diesjährigen Landtagswahlen. In Baden-Württemberg hatte etwa jeder Zweite per Briefwahl abgestimmt, in Rheinland-Pfalz waren es sogar 66 Prozent der Wähler.

Die ersten Anträge auf Briefwahl erreichten die Wahlbehörde an der Mulde übrigens schon im April. Von Grimmaern, die im Ausland leben. Lehnigk zufolge gibt es dabei eine Frist. Wer nicht in Deutschland lebt, muss bis spätestens 4. September die Briefwahl-Unterlagen anfordern. Den 13 Grimmaern, die derzeit in Norwegen, in Österreich, der Niederlande und der Schweiz Zuhause sind und den Antrag stellten, wurde der Stimmzettel bereits zugeschickt. Sie sind nicht die einzigen. Die Stadt Grimma hat die vom Landkreis in Druck gegebenen Stimmzettel am 20. August erhalten und schon in der ersten Woche 80 Briefwahl-Unterlagen versendet.

Wahlbenachrichtigung muss bis 4. September auf Weg sein

Wer am Wahltag nicht an die Urne will oder verhindert ist, kann die Briefwahl-Dokumente persönlich abholen, sich zuschicken lassen oder online beantragen. Oder eben als Grimmaer im Alten Rathaus seine Erst- und Zweitstimme fürs nächste deutsche Parlament abgeben. Es reicht der Ausweis als Vorlage, falls die Wahlbenachrichtigungskarte noch nicht im Briefkasten war. Diese muss Lehnigk zufolge bis 4. September verschickt sein – eine Aufgabe des kommunalen Dienstleisters Kisa (Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen).

Damit die Stimme auch zählt, sollte der angekreuzte und eingetütete Wahlschein nicht zu spät zurück gesendet werden. Er kann zudem in die Hausbriefkästen der Stadt am Stadthaus in Grimma und am Bürgerzentrum in Nerchau eingeworfen werden – natürlich auch am Wahltag bis 18 Uhr.

Zum Stichtag hat Grimma 24.044 Wahlberechtigte

Zum Stichtag 15. August wurde das Wahlverzeichnis erstellt und weist für Grimma 24.044 Wahlberechtigte aus. Durch Umzüge oder Sterbefälle wird sich die Zahl bis zum Wahltag noch verändern. Übrigens: Wer dieser Tage nach Grimma zieht, muss sich selbst darum kümmern, ins Wählerverzeichnis der Stadt aufgenommen zu werden und einen entsprechenden Antrag stellen.

Die 190 Wahlhelfer für den 26. September hat Lehnigk beisammen. Vor allem werden wieder viele Stadtbedienstete im Einsatz sein. Noch gesucht werden jedoch Hygienelotsen (siehe Infobox). Sie werden wegen des Schutzes vor dem Corona-Virus erstmals eingesetzt. Vor wenigen Tagen flatterte eine Information des Bundeswahlleiters auf Lehnigks Tisch, welche Regeln aufgrund der Pandemie in den Wahllokalen einzuhalten sind. Unter anderem gilt Maskenpflicht, Stau im Raum ist zu vermeiden, Kugelschreiber sind nach jeder Benutzung zu desinfizieren. „Corona wird schon eine Herausforderung für uns“, sagt die Amtsleiterin.

Im Bürgerzentrum Nerchau richtet die Stadt ihre Wahlzentrale ein. Hier werden am 26. September auch wieder die Briefwahl-Stimmen ausgezählt. Quelle: Frank Prenzel

Grimma richtet seine Wahlzentrale wieder im Bürgerzentrum Nerchau ein. Dort laufen am Wahlabend die Ergebnisse zusammen, werden die Schnellmeldungen abgeschickt. Die Briefwahlvorstände arbeiten ebenfalls im Haus. Lehnigk glaubt, dass Grimma spätestens gegen 21 Uhr das vorläufige Endergebnis vermelden kann, unterstreicht jedoch: „Genauigkeit geht aber vor Schnelligkeit.“ Die Kisa stellte sechs Kommunen im Kreis und dem Landratsamt ein neues, Votemanager genanntes Wahlprogramm für die Computer zur Verfügung.

Hygienelotsen gesucht Am Wahltag kommen in den Grimmaer Wahllokalen sogenannte Hygienelotsen zum Einsatz. Mehr als 100 Helfer werden benötigt, die verschiedene Aufgaben übernehmen, um das Risiko einer Corona-Ansteckung so gering wie möglich zu halten. Sie sollen sowohl vor als auch im Wahlraum die Einhaltung der AHA-Regeln kontrollieren, sind für das regelmäßige Lüften verantwortlich, geben Kugelschreiber aus und desinfizieren sie nach dem Gebrauch. Auch die regelmäßige Desinfektion der Wahlkabinen und Tische obliegt ihnen. Die Stadt Grimma sucht noch solche Hygienelotsen. Ihr Einsatz erfolgt in zwei Schichten, entweder von 7.30 bis 12.45 Uhr beziehungsweise von 12.45 Uhr bis 18 Uhr. Pro Schicht und Wahllokal werden zwei Hygienelotsen gebraucht, die für ihren Einsatz mit jeweils 25 Euro entschädigt werden. Die Bereitschaft kann über die Homepage www.grimma.de anhand des Formulars „Wahlhelfer“ erklärt werden. Über die Details werden die Hygienelotsen rechtzeitig unterrichtet.

Grimmaer Briefwahlbezirk 1 ist repräsentativ für Statistik

Der Briefwahlbezirk 1 der Stadt Grimma wurde übrigens als „Repräsentativer statistischer Wahlbezirk“ auserkoren. Hier wird für statistische Daten neben der abgegebenen Stimme auch das Geschlecht und das ungefähre Alter des Wähler beziehungsweise der Wählerin erfasst. Diese wenigen Angaben sind auf dem Wahlschein ersichtlich.

Von Frank Prenzel