Grimma

Die Stadt Grimma schlägt am 25. Mai gleich drei Fliegen mit einer Klappe. Erstens wird ein Brückenfest gefeiert, mit dem auf die wechselvolle Historie der 300-jährigen Pöppelmannschen Steinbrücke geschaut wird. Zweitens ist dieses Bauwerk Zielort der 22. Muldentaler Radlertour. Und drittens bindet der Grimmaer Husarenverein sein 20-jähriges Vereinsjubiläum in die Feierlichkeiten ein und zelebriert auf der Muldewiese neben der Steinbrücke ein authentisches Biwak.

In seiner ursprünglichen Form gibt es die Pöppelmannsche Steinbrücke nur noch auf solchen historischen Bildern. Quelle: Repro: Frank Schmidt

Die Teilnehmer der Muldentaler Radlertour werden pünktlich zur Eröffnung des Brückenfestes um 13 Uhr anwesend sein. Mit ihnen vermeintlich prominente Gesichter der letzten 300 Jahre. So geben sich vor allem der Bauherr Matthäus Daniel Pöppelmann höchstpersönlich die Ehre, aber auch Napoleon und August der Starke haben ihr Kommen zugesagt. Unter den Persönlichkeiten der Neuzeit werden Prinz Michael, Herzog von Sachsen Weimar-Eisenach und Chef im Haus der Wettiner erwartet sowie das Grimmaer Stadtoberhaupt, Matthias Berger (parteilos), und Landrat Henry Graichen ( CDU).

Brückenfest wird zum historischen Schaufenster

Das von den Veranstaltern skizzierte historische Gesamtbild des Brückenfestes reflektieren gleich mehrere Highlights auf dem Bauwerk. Da werden in Form von Schaukämpfen die Husaren für ein Gefecht während der Völkerschlacht zu den Waffen greifen sowie Amerikaner und Russen aufeinander treffen.

Die Russen kommen - auch zum Brückenfest und wollen sich dort mit den Amerikanern die Hand reichen. Quelle: Frank Schmidt

Diese und weitere Akteure des Brückenfestes können die Besucher dann gebündelt in einer Parade erleben, die ab 16.45 Uhr über die Bühne, respektive Brücke gehen wird. So eine echte Postkutsche, Oldtimer vom MC Grimma, DDR-Kultfahrzeuge der Muldentaler Trabantfreunde und die Biker der Kartoffelkäferband - um nur einige zu benennen.

Zum Hingucker werden sicher die Muldentaler Trabant-Freunde werden, wenn sie mit ihren "Plastikbombern" die Brücke erobern. Quelle: Frank Schmidt

Insbesondere mit dem motorisierten Part der Parade wird sinnbildlich ein Schlagbaum geschlossen, der an das Jahr 1996 erinnert, in dem die Pöppelmannsche Steinbrücke endgültig für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt wurde.

Führungen zur Brückengeschichte

Fortan ergriff das Fußvolk Besitz vom Bauwerk. Aber mehr dazu sowie zum einst abgebrannten, gesprengten, weggespülten und doch immer wieder aufgebauten Wahrzeichen der Muldestadt wird Städteführer Bernd Vogtländer in seiner Führung zur Brückengeschichte erzählen, zu der er um 13.30 Uhr und 17.30 Uhr einlädt. Während alle Angebote rund um das Brückenfest kostenfrei sind, wird einzig für besagte Führungen ein Obolus fällig. Die Karten dafür gibt es in der Touristeninformation am Markt.

Selbst Napoleon, der französische Kaiser (r.) hat sein Kommen zum Brückenfest angekündigt - und wäre damit nicht das erste Mal in der Muldestadt. Quelle: Frank Schmidt

Kulturell wird das ganze Spektakel von Auftritten des Sächsischen Blechbläser Quintetts, von den Spielmannszügen aus Dürrweitzschen und Mutzschen, vom Jugendblasorchester sowie von individueller Straßenkunst eingerahmt. Auf dem gesamten Festgelände präsentieren sich Vereine, Schulen, Institutionen und Sponsoren. Darunter die Radsportler vom RSG Grimma, die Laufgemeinschaft Hängebrücke, der Landkreis und Kreissportbund, das Jagdhaus Kössern und der Geopark Porphyrland - um auch hier nur einige zu nennen.

Wenn es am Abend mit der Illuminierung ruhiger wird auf der Pöppelmannschen Steinbrücke, laden die Veranstalter noch zum Public Viewing auf die Festwiese ein. Quelle: Frank Schmidt

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass mit Schülerarbeiten eine Fotoausstellung zur Bauwerkshistorie gezeigt wird, die mit historischen Brückenfotos vom stadtbekannten Grimmaer Fotografen Manfred Pippig ergänzt wird.

König Fußball übernimmt am Abend den Zepter

Am Abend müssen alle wichtigen Protagonisten des Tages wie Kurfürst und Herzog von Sachsen, französischer Kaiser oder alle Regenten der Neuzeit dem König Fußball weichen. Denn mit einem Public Viewing auf der Festwiese laden die Veranstalter zum DFB Pokal-Finale der Sachsen gegen die Bayern ein.

Von Frank Schmidt