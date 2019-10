Grimma/Rostock

Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU) hat am Mittwoch 118 unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Die dafür nominierte Buchhandlung „Bücherwurm“ aus Grimma gewann zwar keinen der Hauptpreise, darf sich aber über eine Prämie in Höhe von 7000 Euro freuen. Außerdem erhält das Geschäft ein Gütesiegel. Das Geschäft ist eines von 100 weiteren in ganz Deutschland, die in der Kategorie „hervorragende Buchhandlungen“ ausgezeichnet wurden.

Der mit je 25.000 Euro dotierte Hauptpreis ging an die Buchhandlungen „Slawski“ in Buchholz ( Niedersachsen), „Buchstäbchen“ in Stuttgart und an den „Taschenbuchladen“ aus Freiberg.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat die besten Buchhandlungen Deutschlands ausgezeichnet. Quelle: Carsten Koall/dpa

Ministerin Monika Grütters : Buchhändler als Verteidiger der Demokratie

Bei der Preisverleihung in Rostock würdigte Grütters Buchhändler als Verteidiger der Demokratie. „Die Bereitschaft, sich mit anderen Sicht- und Lebensweisen auseinanderzusetzen, nimmt ab. Angesichts dieser Entwicklung ist die Vielfalt in unseren Buchhandlungen ein Plädoyer für Gedankenfreiheit und Verständigung. Denn Bücher laden dazu ein, Dinge anders zu sehen“, sagte sie.

Der Deutsche Buchhandlungspreis wird in diesem Jahr zum 5. Mal verliehen. Die unabhängige Jury unter dem Vorsitz der FAZ-Literaturkritikerin Sandra Kegel hat in diesem Jahr die Gewinner aus insgesamt 467 eingereichten Bewerbungen ausgewählt.

Von LVZ/gap