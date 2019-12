Buchheimer Jugendfeuerwehr sammelt Geld für ein Klettergerüst

Bad Lausick/Buchheim

Die Übergabe von mehr als 900 Euro als Spende an die Bad Lausicker Kindertagesstätte „Phantasie am Schwanenteich“ war der perfekte Abschluss der Buchheimer Hofweihnacht 2019: Eine Abordnung der Jugendfeuerwehr Buchheim unter Leitung von Jugendwart Marcel Stengel und Manuel Platz übergab kurz vor dem Fest die exakte Summe von 913,34 Euro an die von der Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental getragenen Einrichtung.

Zugegen waren zahlreiche Eltern. „Unsere Kinder und Jugendlichen haben bei ihrer Hofweihnacht alles für dieses großartige Ergebnis getan, egal ob als Verkäufer oder Helfer“, sagte Stengel. Das Geld werde für die Finanzierung eines neuen Klettergerüstes verwendet. Zur Einweihung wurde die Jugendfeuerwehr Buchheim bereits jetzt eingeladen.

Jubiläum, Wanderung, Zeltlager: Vieles verbindet

Für leuchtende Augen bei allen Kindern sorgte danach eine kleine Technikschau. Schließlich waren die Buchheimer mit zwei feuerroten Fahrzeugen vorgefahren. „Das ist der perfekte Abschluss für 2019“, meinte der Jugendwart.

Ob Zeltlager, zehnjähriges Bestehen der Jugendwehr, Besuch beim Förster und der BMW-Werksfeuerwehr, Rodel-Wochenende, alles habe funktioniert. „Die Kinder haben großen Anteil an diesem Erfolg“, so Stengel. „Jetzt freue ich mich auf Weihnachten und ein paar freie Tage mit meiner Familie.“

