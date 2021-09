Buchheimer bauen sich ein Dorfgemeinschaftshaus

Friedrich Küchenmeister wurde vor 200 Jahren als Sohn eines Pfarrers in der Alten Straße 1 in Buchheim bei Bad Lausick geboren. Er studierte in Leipzig Medizin, promovierte und beschäftigte sich zunächst mit Homöopathie. Damit nicht mehr zufrieden, studierte er erneut Medizin in Prag.

1856 zog er nach Dresden. Er arbeitete als Arzt im Stadtkrankenhaus und forschte zudem über Bandwürmer, Trichinen und andere Parasiten, verfasste darüber Fachwerke und gab eine Zeitschrift heraus. Im Jahr 1856 wurde er zum Mitglied der Leopoldina gewählt.

Küchenmeister war ein Verfechter der Feuerbestattung, da er in den Fäulnis- und Verwesungsgasen, die bei einer Erdbestattung entstehen, die Gefahr der Bodenvergiftung sah. Er gründete 1873 in Dresden den Verein Urne – Verein für fakultative Leichenverbrennung.

Gemeinsam mit dem Leipziger Polizeiarzt Carl Reclam gewann er den Ingenieur Friedrich Siemens dafür, einen Ofen für die Leichenverbrennungen zu entwickeln. Erste Versuche wurden im Sommer 1874 mit Kadavern von Pferden, Schweinen und Hameln durchgeführt.

Im Oktober desselben Jahres folgte die erste Leichenverbrennung. Lady Katherine Dilke (1842-1874), erste Ehefrau des Britischen Unterstaatssekretärs Sir Charles Dilke (1843–1911), hatte testamentarisch verfügen lassen, nach ihrem Tod verbrannt zu werden, was in England damals noch nicht möglich war.

So fand am 9. Oktober 1874 in Dresden die weltweit erste Einäscherung in geschlossenem Feuer statt, zwei Jahre später der erste Europäische Kongress der Freunde der Feuerbestattung.

Bereits 1848 heiratete Friedrich Küchenmeister die Kaufmannstochter Klara Kämmel. Aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor. Nach dem Tod seiner Ehefrau 1873 ging er einige Jahre später eine zweite Ehe ein. Quelle: Online-Lexikon Wikipedia