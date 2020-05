Stadtbibliothek Naunhof verleiht kontaktlos

Naunhof

„Seit vier Wochen warte ich sehnsüchtig auf diesen Moment.“ Isolde Bittner steht am Montag, punkt 10 Uhr, an einem Fenster der Stadtbibliothek Naunhof und nimmt ihre bestellten Bücher entgegen. Sie ist damit die erste Kundin, die von der kontaktlosen Ausleihe Gebrauch macht, die dort ab sofort läuft. „Gut, dass dieser Service jetzt eingerichtet worden ist“, kommentiert die 77-Jährige.

Im Grunde können Bibliotheken seit dieser Woche sogar wieder Besucher in ihren Räumen empfangen, wenn sie gewisse Auflagen erfüllen. Dazu gehört es, die Mitarbeiter durch Plexiglasscheiben zu schützen. „Wir wollen hier aber kein Provisorium installieren“, erklärt die Leiterin der KulturWerkstadt, Anja Gaitzsch. „Deshalb stellen wir nicht einfach Scheiben hin oder schrauben sie auf die Schnelle fest. Es wird sich um welche handeln, die dem gebogenen Tresen angepasst sind.“

Anzeige

Dauerlösung für nach-Corona-Ära

Es geht der Stadt dabei nicht nur um die Optik. „Auch bei normalen Erkältungs- oder Grippewellen kommen Besucher mit Husten oder Schnupfen in die Stadtbibliothek“, so Gaitzsch mit Blick auf die Zeit nach Corona. Vor allem deshalb sei die Entscheidung für eine dauerhafte Lösung gefallen. Es brauche allerdings seine Zeit, sie zu schaffen.

Weitere LVZ+ Artikel

Kurzfristige Zwischenlösung

So lange wollte Bibliotheksleiterin Stefanie Teichmann nicht warten. Als sie vergangenen Donnerstag davon erfuhr, dass die Leisniger Stadtbibliothek vor kurzem die kontaktlose Ausleihe eingeführt hat, war sie sofort Feuer und Flamme. Im Gespräch mit Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) war die Sache binnen Minuten geritzt. Und so konnten Nutzer per Telefon oder E-Mail Bescheid geben, welche Medien sie sich wünschen.

Erste Kundin nach Wochen der Schließung: Isolde Bittner aus Naunhof. Quelle: Thomas Kube

Die Stadtbibliothek vergab genaue Zeiten, wann sie im Viertelstunden-Takt am Fenster zum Parkplatz Ungibauerstraße abgeholt werden können, um Warteschlangen zu vermeiden. Und weil Teichmann ihren Lesern nicht nur schlichte Tüten mit den Schmökern in die Hand drücken wollte, bastelte sie übers Wochenende 50 Herzen aus rotem Karton, die sie anheftete. Obendrein bekam jeder am Montag einen Strauß mit Flieder aus ihrem Garten und Rosen, die sie dazu kaufte.

Kunden begeistert

Entsprechend groß die Freude der Kunden. „Unsere Kinder hatten lange Zeit keinen Lesestoff. Gerade Anna, die erst in die Schule gekommen ist, verschlingt Bücher“, sagt Stefan Sienz aus Naunhof, der mit der ganzen Familie erschienen ist. Hans-Uwe Röhniß aus Ammelshain, der zwischendurch schon manche Werke aus seinem Bestand ein zweites Mal lesen musste, lobt das „liebe Kollektiv der Bibliothek“, das ihm endlich zu neuen Schmökern verhalf. Seiner 89-jährigen Nachbarin nimmt er gleich noch eine bestellte Tüte mit. „Sie kriegt auch die Blumen“, verrät er.

Tägliche kontaktlose Ausleihe

„Wir sind so glücklich, unsere Leser, die zwischendurch auf die Onleihe zugreifen konnten, wieder besser zufriedenstellen zu können“, betont Stefanie Teichmann. Die kontaktlose Ausleihe, bei der ihr Team Mundschutzmasken trägt, will sie montags bis freitags, jeweils 10 bis 12 Uhr, anbieten, bis die Voraussetzungen erfüllt sind, um etappenweise wieder richtig zu öffnen. „Das kostet uns zwar mehr Zeit, aber wir machen es gerne“, sagt sie und erklärt: „Wir nehmen die Medien selbst aus den Regalen und packen die Tüten. Medien, die abgegeben werden, müssen für fünf Tage zwischengelagert werden, bevor wir sie einsortieren dürfen.“

Blumen zur Tüte: Stefanie Teichmann bedient Leser am Fenster. Quelle: Thomas Kube

Über mangelnde Beschäftigung kann sich die Leiterin nicht beklagen. „In der Zeit der Schließung haben wir begonnen, unsere DVDs aus den Hüllen zu nehmen und in platzsparende Folien zu packen, wodurch wir dreimal so viele unterbringen können. Bei unserem Bestand von 2500 Stück war das nötig“, sagt sie. Der Buchbestand wurde sortiert, er enthält jetzt auch über 100 neue Titel der Kinder- und Jugendliteratur, die für den diesjährigen Buchsommer bestimmt sind. „Und weil noch viele Bestellungen vorgelegen hatten, als wir den Besucherverkehr einstellen mussten, hatten wir Anfang April den Leuten Büchertüten in die Vorgärten gestellt und Osternester dazugelegt“, berichtet Stefanie Teichmann von einer weiteren zuvorkommenden Geste.

Buchbestellungen über Telefon 034293/5 51 53 oder per E-Mail an biliothek@naunhof.eu

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer